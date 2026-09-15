La Junta concluirá y abrirá a finales de 2026 el centro de referencia de Alzheimer de Talavera

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha colocado la primera piedra del nuevo Centro de Día para personas con alzheimer y el Centro de Mayores de Talavera de la Reina. - A.PEREZ HERRERA/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha concluirá y abrirá a finales de 2026 el centro de referencia de Alzheimer de Talavera de la Reina, el último de los tres centros proyectados por el Ejecutivo autonómico en las dos últimas legislaturas, con una inversión conjunta de nueve millones de euros y 170 plazas.

García Torijano ha realizado este anuncio durante su atención a los medios en el tradicional vermú solidario celebrado en el Parque de la Concordia de Guadalajara, cuya recaudación de los tres primeros días se destina este año a Afagu y en el que participa también Nipace, acto en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La consejera ha explicado que el Gobierno regional tenía proyectados tres centros de referencia de Alzheimer, en Ciudad Real, Albacete y Talavera, y ha destacado que "en este año 2026 vamos a concluir el último centro que es el de Talavera, que se abrirá a finales del 2026 e inaugurará".

De esta forma, ha señalado, se cumplirá "ese compromiso, que hizo el presidente Page en ir desarrollando estos centros en toda nuestra región".

La inversión destinada a estos centros asciende a nueve millones de euros y permitirá disponer de 170 plazas para atender y cuidar a personas con Alzheimer.

Además, según ha detallado García Torijano, los centros servirán también "para hacer talleres y formaciones para seguir trabajando en la investigación de esta enfermedad y para seguir apoyando a las familias".

La consejera ha situado esta actuación dentro de una estrategia que también pasa por la financiación y el apoyo a las entidades sociales y al tercer sector, que, ha señalado, ayudan al Gobierno regional a "dar esas terapias en los entornos más cercanos de las personas enfermas de Alzheimer".

DATOS DE GUADALAJARA En el caso de Guadalajara, García Torijano ha destacado la colaboración de Afagu con la Consejería de Bienestar Social, una asociación que cuenta con "30 años de historia" y con la que, según ha afirmado, se ha trabajado "muy de la mano para seguir incrementando plazas".

Así, ha indicado que el centro de día de Afagu ha pasado de 15 a 20 plazas.

Además, ha señalado que el programa SEPAC cuenta actualmente con 15 plazas después de que el año pasado se incorporasen cinco nuevas.

La Consejería de Bienestar Social financia a Afagu con más de 140.000 euros al año a través de distintas líneas, incluida la del IRPF, para el desarrollo de sus actividades.

García Torijano ha cifrado en alrededor de 4.000 las personas afectadas por Alzheimer en la provincia de Guadalajara y en unas 60.000 las que padecen esta enfermedad en Castilla-La Mancha.

RECONOCIMIENTOS DE INICIATIVA SOCIAL La consejera de Bienestar Social ha anunciado también la apertura del plazo para presentar candidaturas a los Reconocimientos de Iniciativa Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, una gala que organiza la Consejería y que busca visibilizar las acciones e iniciativas sociales desarrolladas por entidades, particulares y empresas.

García Torijano ha animado a presentar candidaturas para aquellas personas, entidades o empresas que puedan ser "dignas de poder recibir este reconocimiento", a través de las páginas oficiales de la Junta de Comunidades y de la Consejería de Bienestar Social.

El objetivo, ha explicado, es "visibilizar tantas acciones iniciativas sociales que realizan entidades, personas a nivel particular, empresas" y que puedan "servir de ejemplo para el resto de la ciudadanía", ha concluido.