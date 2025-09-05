La Junta confía en que antes de fin de año comiencen las obras del nuevo centro de discapacidad de El Terminillo

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Barbara García Torijano, confía en que antes de que termine el año puedan comenzar las obras del nuevo centro de discapacidad que se va a construir en la zona de El Terminillo de Cuenca.

"Es un centro que nos ha generado alguna problemática por la ordenación urbanística del terreno, pero es un compromiso del Gobierno regional que está proyectado con fondos europeos y se va a llevar a cabo", ha explicado la consejera, que ha confirmado que hay ya ofertas para la adjudicación de esta obra.

Apuesta por un modelo "que mira al futuro, porque son viviendas para personas con discapacidad, pero con apoyos". García Torijano ha hecho estas declaraciones durante su visita al CADIG Crisol de Cuenca, un centro de atención a personas con discapacidad intelectual grave al que el Gobierno regional ha destinado 8,5 millones de euros para la nueva licitación de la gestión de estas dependencias, por un periodo de tres años más dos prorrogables.

El centro tiene autorizadas 43 plazas de residentes y 20 de centro de día y ofrece a los ciudadanos "una posibilidad para los ciudadanos en momentos en los que ya la familia no puede hacerse cargo de estas personas".

La consejera ha asegurado que el Gobierno regional tiene el "compromiso" de seguir aumentando, año tras año, un presupuesto en acciones de bienestar social "que ya asciende a los 157 millones de euros al año y que permite que existan centros como Crisol en las cinco provincias".

Además, ha recordado que recientemente el Ejecutivo ha adjudicado otro centro ocupacional y doce plazas en pisos residenciales en la localidad de Las Pedroñeras, con una inversión de 1,9 millones de euros, "porque no queremos que estos recursos estén solos en las capitales", ha apuntado.

La responsable del CADIG Crisol, María Dolores Miguel Martínez, ha explicado el doble servicio que ofrece este centro situado en el barrio de Villa Román.

Por un lado, el de Centro de Día, que ofrece apoyo desde primera hora de la mañana hasta las seis de la tarde aproximadamente "a familiares que todavía pueden atender a sus usuarios en sus domicilios, pero tienen obligaciones laborales"; y, por otro, el de atención integral a los residentes, "que tienen muy altas necesidades de apoyo y tienen un plan de actuación individualizado".

Los servicios son prestados por la empresa Eulen, que acaba de renovar por cinco años la licitación de la gestión de este centro en el que trabajan desde hace ya una década.

La gestora de Eulen, María José Mondéjar, ha explicado que su trabajo abarca desde la limpieza a la cocina. "Tenemos terapia ocupacional, logopedia, un profesor de educación física, los coordinadores, cuidadoras, cocina, mantenimiento, conductor, limpieza y lavandería y recepción", ha precisado Mondéjar.

En total, son unos 80 profesionales los que trabajan en Crisol, que próximamente va a someterse a una reforma para actualizar las instalaciones.