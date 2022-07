Junta confía en que "entre hoy y mañana" se pueda dar por extinguido el incendio de Valdepeñas de la Sierra

GUADALAJARA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, espera que entre hoy y mañana pueda quedar extinguido el incendio declarado en Valdepeñas de la Sierra y ha reiterado su petición a la ciudadanía de "máxima prudencia y responsabilidad" si salen al medio natural porque "estamos en una situación crítica a nivel meteorológico y de emergencia climática".

El consejero ha hecho esta petición durante la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil 2021 otorgada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior en a Federico Romero Gutiérrez, actualmente jefe del Área de Asuntos Generales y Coordinación de Geacam y delegado provincial de esta empresa pública durante la borrasca Filomena, por su actividad como en la organización y coordinación de los recursos a su cargo para atender las situaciones de emergencia producidas por las intensas nevadas.

A preguntas de los periodistas, el titular de Desarrollo Sostenible no se ha atrevido a ofrecer una cifra oficial de las hectáreas que han ardido de momento en Castilla-La Mancha en los distintos incendios pero si ha apuntado que tanto en la provincia de Guadalajara como en el conjunto de la región se han incrementado casi un 50% los siniestros y "eso es un dato muy revelador", ha dicho.

Escudero cree que ese incremento del 49% en los siniestros tiene que llevar a la reflexión, sin embargo, ha apuntado que el dato positivo es que de este porcentaje, el 86% se ha quedado en conato, y eso es que apenas un 14% llega a ser incendio forestal. "Esto no es por suerte sino por la eficacia y profesionalidad" de las personas que hay detrás.

Y al igual que horas antes adelantaba el delegado de la Junta en Guadalajara, el consejero ha reiterado que no van a parar hasta determinar el origen de este fuego de Valdepeñas de la Sierra, y ha subrayado también que el Gobierno se personará como acusación particular si ha sido provocado. "Impunidad ninguna a quien cometa un delito porque provocar un incendio forestal es un delito", ha subrayado.

En cuanto a la prorroga hasta el 1 de agosto las medidas extraordinarias contra incendios, ha justificado que las condiciones no mejoran y siguen las altas temperaturas, acompañadas de fuertes rachas de viendo y una vegetación muy seca que se puede complicar "mucho" estos días. "Merece la pena esta prórroga y que todos seamos responsables", ha añadido.

MEDALLA AL MÉRITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL A FEDERICO ROMERO

Con respecto a la Medalla al Mérito Civil al delegado provincial de Geacam durante la borrasca Filomena, Escudero ha reconocido en Federico Romero Gutiérrez la "encomiable labor" que vienen desarrollando todas las personas que integran la empresa pública ambiental Geacam.

Ha subrayado que hasta 1.500 actuaciones, 400 de ellas en Guadalajara, se realizaron a través de Geacam para "echar una mano" ante la emergencia provocada por la borrasca Filomena, con actuaciones de todo tipo, desde el rescate de personas y de ganado hasta abrir paso a los sanitarios de Castilla-La Mancha para que pudieran ir a vacunar.

En este sentido, el titular de Desarrollo Sostenible ha reseñado como desde Geacam, hoy no solo se atienden trabajos de prevención y extinción sino que también "echan una mano" ante cualquier contingencia, y todo ello gracias al "rescate y consolidación" de esta empresa por parte del presidente de Castilla-La Mancha.

La subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, ha resaltado la implicación individual de Federico en Filomena detrás de una empresa pública y también la coordinación que hubo con otras instituciones. Por su parte, el galardonado ha recordado Filomena y como les iban "lloviendo las necesidades" para atender en ese momento pero ha señalado que no estaría aquí "si Geacam no estuviera dotado de grandes personas que ante una necesidad no dudan en dar lo mejor de si mismos".

Por último, ha reconocido como las circunstancias y la sociedad está llevando al colectivo al que pertenece a ser cada vez "más diversos" y que, aunque su razón de ser y sus indicios son los incendios forestales, ya no se pueden anclar únicamente en este tipo de emergencia porque "tenemos recursos que tienen que ser lo más diversos posible para atender cualquier circunstancia que pueda venir".