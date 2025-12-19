La Junta convoca subvenciones para promover la celebración de actividades feriales en C-LM

Archivo - Consejería de Economía - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha convocado subvenciones destinadas a promover la celebración de actividades feriales en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2025. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde este sábado.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este viernes que recoge Europa Press, se presentarán ante la Dirección General competente en materia de comercio, de forma telemática con firma electrónica.

Se establecen dos líneas de subvención, en función de los beneficiarios de las mismas. En el caso de la Línea 1, las ayudas van a destinadas a entidades locales de Castilla-La Mancha. Mientras, la Línea 2, las ayudas son para instituciones feriales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad principal el desarrollo de actividades o actuaciones que supongan o impliquen el fomento, la promoción y el desarrollo de la actividad comercial en la región.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 400.000 euros, imputables a las partidas presupuestarias del ejercicio 2026 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.