Junta da luz verde al Plan Especial para mejorar la conexión viaria entre los barrios de Azucaica y Polígono de Toledo. - JCCM

TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan Especial de Infraestructuras que permitirá crear una nueva conexión directa entre los barrios de Azucaica y Santa María de Benquerencia de Toledo.

La Comisión regional de Ordenación Territorial y Urbanismo ha tramitado y se ha aprobado este proyecto que contempla la construcción de un vial de 2,4 kilómetros que conectará directamente Azucaica con el Polígono de la ciudad de Toledo, tal y como informa el Gobierno regional.

El trazado incluirá un paso bajo la línea de alta velocidad Madrid-Toledo; un viaducto de 492 metros sobre el río Tajo; una nueva glorieta de conexión con la CM-4001. Además, el proyecto incorpora un carril específico para movilidad sostenible, facilitando los desplazamientos peatonales y ciclistas entre ambos barrios

El Plan Especial ha superado las distintas fases de tramitación administrativa y ha incorporado los informes favorables de los organismos competentes, incluyendo los ministerios implicados y la Dirección General de Carreteras.

Tras su aprobación definitiva, se desarrollará el proyecto constructivo que correrá a cargo del Ayuntamiento de Toledo y que concretará las soluciones técnicas y tendrá que cumplir con todos los requisitos ambientales, patrimoniales y de accesibilidad establecidos.

En este sentido, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto de relevancia que "esta nueva infraestructura contribuirá a reforzar la cohesión territorial entre dos importantes zonas de la ciudad". Asimismo, Hernando ha incidido en que "se trata de un proyecto estratégico para Toledo que crea una nueva conexión directa entre dos grandes barrios, reduciendo tráfico en la A-42".