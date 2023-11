Junta defiende su actuación en la DANA frente a PP que le acusa "de pasar página" y Vox que pide buscar causas

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina - C. TOLDOS

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido este jueves su actuación en la última Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que asoló varios municipios de la Comunidad Autonoma, frente al PP, que ha acusado a la Junta "de pasar página", y Vox, que ha pedido buscar las causas de este fenómeno.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate general relativo a actuaciones realizadas por el Gobierno regional para paliar los daños ocasionados por la última DANA en los municipios de la región que se ha celebrado en las Cortes.

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha lamentado que las ayudas anunciadas para los ciudadanos y empresarios afectados por la DANA en la región contemplen las mismas cuantías que hace 18 años, por lo que ha instado a que se actualicen, más si se tiene en cuenta que el IPC ha subido un 42 por ciento desde entonces.

También ha aludido al resto de grupos en el Parlamento regional, a quienes ha dicho que a Vox le gustaría que sus intervenciones se centraran en hechos objetivables, un diagnóstico y el buscar las causas de la afectación de la DANA para evitar en el futuro la "angustia" de los afectados.

En este sentido, ha achacado a la DANA y sus efectos la huella que deja la intervención humana al afirmar que "es clave", por ejemplo, el incremento del establecimiento de las personas "cada vez más" en las zonas fluviales.

Es por ello por lo que desde Vox han abogado por llevar a cabo un estudio de las zonas afectadas en los municipios por las inundaciones con el fin de determinar los daños relacionados con el grado de ocupación en las zonas fluviales.

"Los ríos se han quedado sin su espacio", ha apuntado, para solicitar igualmente tomar las medidas necesarias para reducir el impacto en las avenidas por las que pasan los ríos, "dejando de derribar las presas, represas y azudes, como establece la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, con el objetivo de restaurar y reconectar la estructura fundamental de los ríos españoles antes del año 2030".

Con todo, la resolución de Vox pide promover un Sistema Nacional de Protección Civil que vertebre de forma unitaria la respuesta ante emergencias e instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo a las actuaciones de su competencia para la adecuada conservación, mantenimiento y mejora de cauces y riberas de la región.

También pide dotar a las entidades locales afectadas una partida presupuestaria para reparar los colectores dañados y ejecutar las obras correspondientes para la construcción de tanques de tormentas.

"DESIDIA Y OLVIDO"

Desde el PP, el diputado Santiago Serrano ha indicado que los 'populares' traen de nuevo este debate a las Cortes porque desde que se produjo la DANA los municipios y empresas afectadas no han recibido ninguna ayuda. "Lo que han percibido es la desidia y el olvido del Gobierno de Page, que sigue demostrando que vive en una realidad paralela", ha añadido.

"Page ha pasado pantalla respecto a la DANA y por ese desde el PP estamos comprometidos y a la altura de las circunstancias siendo el altavoz de los ciudadanos y de quienes generan empleo en nuestra tierra pese a tener un Gobierno que les ha dejado de lado", ha manifestado.

Para Serrano, la respuesta del Gobierno regional ha sido decirle a todos los empresarios y ciudadanos que se esperen y le ha dicho a la Junta que hoy tiene una nueva oportunidad de situarse del lado de los afectados. "Pero previsiblemente hará un nuevo ejercicio de indolencia", ha lamentado.

"No se entendería que se negasen una vez más a apoyar y a aprobar ayudas directas, no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas", ha dicho Serrano al PSOE y a la Junta, para agregar que "hay muchos ayuntamientos que tienen ya una legislatura perdida en materia presupuestaria" por esta DANA.

En su resolución, el PP pide aprobar una disposición de concesión de subvenciones para compensar la pérdida de ingresos de personas autónomas y empresas, establecer un importe mínimo inicial para el conjunto global de las ayudas de 25 millones de euros un convenio con CEOE para que se ocupe de la gestión y tramitación de dichas subvenciones y que el Gobierno de España agilice los trámites y actualice las cuantías de las ayudas.

EL PSOE DESTACA LA "CELERIDAD

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez Cerro ha destacado la "celeridad" por parte de la Administración regional para poner a disposición de todos los municipios afectados por la DANA todos los medios de los que dispone, así como la predisposición de las administraciones implicadas para atender "de forma rápida y eficaz" a las zonas siniestradas.

"Cuando la situación se complica lo único válido es echar una mano al compañero", le ha dicho al diputado del PP, para poner en valor que la Junta avisase con motivo de la DANA a los ayuntamientos afectados así como a los ciudadanos para que supiesen la importancia de momento que se estaba viviendo y se solicitase la declaración de zona catastrófica al Gobierno de España.

Bajo su punto de vista, "esos fueron los pasos y así es cómo había que actuar, por mucho que ahora esos que niegan la evidencia científica de que estas situaciones se deben al cambio climático formen parte de gobiernos autonómicos y locales protegidos bajo el ala del PP".

Ha acusado así la diputada socialista al PP de que con su discurso "catastrofista" solo consiguen solicitar indiscriminadamente las ayudas sin definir qué administración tiene que concederlas creando "un desamparo permanente en la ciudadanía".

La propuesta de resolución del PSOE reconoce la actuación "coordinada y rápida" del Gobierno de Castilla-La Mancha, insta a la Junta a que traslade al Gobierno de España la necesidad de que las indemnizaciones y ayudas se tramiten y abonen a la mayor brevedad posible y que además se aborde una actualización de las mismas teniendo en cuenta la evolución de los precios y del IPC.

Para cerrar el debate, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado que la Junta actuó en el ejercicio de las competencias que le corresponden a una comunidad autónoma en una situación de emergencia, disponiendo todos los medios a su alcance durante los hechos acaecidos.

"Aunque le duela a la oposición, eso lo hemos hecho con muy buena coordinación con los municipios afectados y también las propias diputaciones aunque no fueran del mismo signo político, utilizado más de 500 efectivos y 120 medios", ha argumentado.

Ha cargado contra el PP para decirle que el Gobierno regional no ha negado ninguna subvención a los empresarios porque los empresarios no lo han pedido y saben que se lo tienen que solicitar a la Administración del Estado. "Por lo tanto, no ha sido necesario que tuviéramos que denegar o hayamos tenido que denegar ningún tipo de ayuda".

"Me siento orgulloso y hemos de sentirnos orgullosos de la coordinación que hemos puesto de manifiesto todas las administraciones que no se corresponde con la que usted --dirigiéndose a Santiago Serrano-- intenta trasladar en estas Cortes", ha concluido.