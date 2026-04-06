Junta destaca el "dialogo" como pieza clave en la elaboración de la nueva Ley de Universidades de C-LM

Reunión del director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, con los respresentantes sindicales de la UCLM. - JCCM

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el diálogo como pieza clave en la elaboración de la nueva Ley de Universidades que está elaborando el Ejecutivo autonómico.

Así se lo ha trasladado el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, durante una reunión a los representantes sindicales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

José Antonio Castro ha asegurado que el diálogo que está manteniendo el Ejecutivo autonómico con los agentes sociales es clave para la construcción de una norma "consensuada, realista y que dé respuesta a las necesidades del conjunto de la comunidad universitaria".

En este sentido, ha subrayado que el proceso de elaboración de la ley se está desarrollando desde la participación y la transparencia y ha añadido que la futura ley contribuirá a fortalecer la autonomía universitaria, al tiempo que impulsará la mejora y modernización de las infraestructuras universitarias, con el objetivo de reforzar la calidad del sistema y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad académica, investigadora y laboral.

El director general del área ha agradecido la disposición constructiva de las organizaciones sindicales y ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de seguir contando con su participación en próximas reuniones de trabajo que permitirán seguir enriqueciendo el contenido de la norma.

Asimismo, ha señalado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es culminar la tramitación de la ley y lograr su aprobación antes de que finalice el presente año, consolidando así un marco normativo moderno y adaptado a los retos actuales del sistema universitario.

"El objetivo es claro y es construir una ley moderna, sólida y útil que refuerce la universidad pública de Castilla-La Mancha, garantice los derechos de su personal y sitúe a la institución como motor de desarrollo social y económico de la región", ha concluido José Antonio Castro.