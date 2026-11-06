Junta destaca al queso manchego como "motor" de la internacionalización y uno de los "mayores embajadores" de C-LM

Visita del presidente de C-LM, Emiliano García-Page, a la empresa Spanish Cheese. - JCCM

ALBACETE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado el queso manchego como "uno de nuestros mayores embajadores" por su gran prestigio nacional e internacional, uno de los "grandes motores" para la internacionalización de la industria agroalimentaria y "uno de los productos que mejor proyectan la imagen de nuestra región en el exterior".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha hecho estas manifestaciones en la visita que el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ha realizado este viernes a la empresa Spanish Cheese junto al responsable de la planta, José Antonio Pérez; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz Santos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero ha puesto en valor que solo la DOP Queso Manchego representa más de la mitad del valor comercializado de todos los quesos de calidad de España y que exporta prácticamente el 78% de su producción a decenas de países lo que la convierte en la denominación de origen más valiosa del país y en un referente de "calidad, excelencia y competitividad".

En ese sentido, Julián Martínez Lizán, ha indicado que, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, los alimentos de calidad son un "baluarte que llevan el nombre de nuestra región por el mundo" y, con el fin de seguir apoyándolos, ha informado de que se acaban de enviar las resoluciones aprobatorias para contribuir a la promoción de los productos agroalimentarios amparados con figura de calidad, con ayudas por importe de 1,4 millones de euros para 2027.

LA IMPORTANCIA DE EMPRESAS COMO SPANISH CHEESE

De Spanish Cheese, ha destacado el consejero la evolución que ha tenido desde el 2002 hasta hoy, período en el que "ha mostrado un crecimiento imparable". "Además, en los cuatro últimos años ha doblado su capacidad de producción y comercialización", ha añadido.

Todo ello pone de manifiesto que es una de las empresas "por las que sentimos un tremendo orgullo como región ya desempeña un papel fundamental en la difusión de los grandes productos agroalimentarios que tenemos en Castilla La Mancha, en este caso vinculados al queso".

De la trayectoria de esta compañía también ha destacado "que representa muy bien lo que queremos para nuestro sector agroalimentario, que es crecimiento, innovación, valor añadido e internacionalización". Y es que lo que comenzó hace años como una empresa de distribución se ha convertido en una industria moderna, capaz de adaptar sus productos a las nuevas demandas de los consumidores y de abrir mercados en más de sesenta países.

Martínez Lizán también ha ensalzado que su apuesta por la I+D les ha permitido obtener innovadoras fórmulas y recetas de ingredientes compatibles con los quesos, así como desarrollar su propio conocimiento en la técnica de inyectado de queso.

Esta orientación es "lo que les hace, seguir avanzando para hacer más grande la empresa", y también para poner en valor a la región "en su aspecto de producción, de fabricación, transformación y sobre todo de comercialización".

Asimismo, ha mostrado el respaldo del Gobierno autonómico a la modernización de la industria agroalimentaria a través de instrumentos como las ayudas Focal, que han permitido acompañar proyectos de mejora empresarial como los que ha llevado a cabo esta empresa.

Por último, Julián Martínez Lizán ha reafirmado la importancia de toda la cadena de valor del sector quesero, desde las explotaciones ganaderas y las queserías hasta las industrias transformadoras y comercializadoras, por tratarse de una actividad estratégica para la economía regional, la generación de empleo y el desarrollo del medio rural.