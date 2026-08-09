Junta destaca el trabajo de Villahermosa para recuperar su Monumento de Semana Santa y se compromete a darle proyección

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, visita el Monumento de Semana Santa de Villahermosa. - JCCM

CIUDAD REAL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha reconocido el trabajo desarrollado tanto por el Ayuntamiento de Villahermosa, como por la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para impulsar la recuperación de su Monumento de Semana Santa, una obra de gran valor artístico, cultural y religioso.

Se ha comprometido a colaborar para darle una mayor proyección y convertir este patrimonio en un nuevo recurso para el municipio.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, informa en nota de prensa, ha contribuido a hacer posible la recuperación de dicho monumento, uno de los conjuntos patrimoniales más singulares que conserva el municipio y una obra excepcional por sus dimensiones, su valor artístico y su particular sistema de montaje.

Durante su visita a la obra, Caballero ha felicitado al municipio por hacer realidad "un anhelo compartido por los vecinos y vecinas de Villahermosa".

El vicepresidente segundo ha destacado la singularidad de un monumento que, completamente instalado, superaba los 12 metros de altura y los 10 metros de anchura en su primer plano y reunía ocho representaciones de Jesús, 34 figuras, cinco animales y 254 ángeles, configurando una gran escenografía monumental en el interior del templo.

El monumento, que históricamente se instala coincidiendo con la Semana Santa, podrá visitarse los próximos días de manera excepcional para conocer el resultado de los trabajos de restauración realizados hasta el momento.

"Podemos presumir y debemos estar orgullosos todos los castellanomanchegos de tener un monumento como este, una obra de arte de enorme valor", ha señalado Caballero, quien ha incidido en que "tenemos que darlo a conocer, difundirlo y convertirlo también en un atractivo para quienes quieran conocer Villahermosa".

CONSERVAR EL PATRIMONIO Y TRANSMITIRLO A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

El proyecto de restauración cuenta con un presupuesto total de 124.012,98 euros, de los que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 50.000 euros.

La actuación permite intervenir sobre las piezas que presentan problemas de conservación y frenar su deterioro, además de garantizar unas condiciones adecuadas para preservar en el futuro un conjunto que dejó de instalarse de forma completa debido al delicado estado de algunos de sus elementos.

UN NUEVO ATRACTIVO CULTURAL Y TURÍSTICO PARA VILLAHERMOSA

El vicepresidente segundo ha incidido en que la recuperación del Monumento de Semana Santa abre también la oportunidad de reforzar su conocimiento y difusión, teniendo en cuenta las dificultades que supondría volver a montar cada año un conjunto de estas dimensiones y la necesidad de garantizar el cuidado de sus piezas.

Por ello, ha mostrado la disposición del Gobierno regional a colaborar para darle una mayor proyección y convertir este patrimonio en un nuevo recurso para el municipio.

"Tenemos que conseguir que sea un motivo de orgullo para quienes viven en Villahermosa y para quienes se sienten de este pueblo, pero también un atractivo para quienes quieran venir a conocerlo", ha afirmado.

Caballero ha concluido destacando que la protección del patrimonio puede convertirse también en una oportunidad para los municipios, al contribuir a mantener vivas sus tradiciones, reforzar su atractivo cultural y turístico y generar nuevas oportunidades ligadas al conocimiento y difusión de su historia.