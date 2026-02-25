Junta destina casi 4 millones para renovación de abastecimiento de agua potable de Torrenueva y Castellar de Santiago

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar cerca de cuatro millones de euros para la renovación integral del sistema de abastecimiento de agua potable de los municipios ciudadrealeños de Torrenueva y Castellar de Santiago, una actuación decisiva que permitirá su integración plena en el sistema de abastecimiento 'Campo de Montiel', gestionado por la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha asistido a la presentación del proyecto constructivo que ha tenido lugar en el Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas, donde ha estado acompañada por el director-gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; los alcaldes de Torrenueva y Castellar de Santiago, Raúl Bravo y Carmen Ballesteros; así como el acalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

Mercedes Gómez ha destacado que "se trata de un avance muy importante para garantizar el abastecimiento de agua en calidad y cantidad a ambos municipios de Campo de Montiel, dando solución a un problema estructural derivado de unas infraestructuras que registraban averías constantes", ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La consejera ha recordado que "el acceso al agua potable es un servicio esencial y una prioridad absoluta para el Ejecutivo autonómico, por lo que en Castilla-La Mancha contamos con un programa de inversiones reales en infraestructuras hidráulicas, que estamos desarrollando actualmente en toda la región". A este respecto, Gómez ha apuntado que la inversión del Gobierno regional para mejorar el abastecimiento de agua potable en los municipios de Castilla-La Mancha asciende este año a 12,6 millones de euros, repartidos en 16 actuaciones en todas las provincias.

La actuación contempla la renovación integral de 16,8 kilómetros de tubería, según ha explicado la titular de Desarrollo Sostenible, beneficiando de forma directa a 4.500 vecinos de ambos municipios, que verán modernizada completamente su red de abastecimiento de agua en alta.

El proyecto contempla la sustitución de todos los tramos de la conducción de abastecimiento en dos fases y la optimización de todo el trazado, para que estos municipios queden integrados en el sistema de abastecimiento de 'Campo de Montiel'. Además, según ha indicado Mercedes Gómez, la intervención incorpora criterios de eficiencia y sostenibilidad, así como mejoras tecnológicas, mediante la instalación de nuevos sistemas de bombeo, telecontrol y automatización, "lo que garantizará un suministro más fiable, eficiente y resiliente a medio y largo plazo".

"No se trata únicamente de una obra hidráulica, sino de una inversión en calidad de vida, seguridad y tranquilidad para los vecinos, además de un elemento clave para el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural", ha señalado la consejera.

INTEGRACIÓN PLENA EN EL SISTEMA 'CAMPO DE MONTIEL'

Actualmente, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM) gestiona el sistema de abastecimiento 'Campo de Montiel', que toma el agua del embalse de La Cabezuela, aunque Torrenueva y Castellar de Santiago recibían agua bruta hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Torrenueva y no estaban integrados formalmente en el sistema. En líneas generales, se va a proceder a la renovación de toda la conducción, que no tendrá que llevarse a la ETAP de Torrenueva, sino que directamente se suministrará en alta y tratada desde la ETAP de Campo de Montiel a los depósitos municipales de Torrenueva y Castellar de Santiago, lo que va a suponer, además, un mejor tratamiento, al contar con un sistema de ósmosis inversa, garantizando mayor calidad del agua.

El proyecto incluye, ha indicado la consejera, la ejecución de las obras, las pruebas y la puesta en marcha. La licitación se encuentra en fase inicial y la previsión es que las obras puedan comenzar a finales de año, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha suministra anualmente 60 hectómetros cúbicos de agua a 720.713 habitantes de la región, beneficiando a 238 municipios integrados en los 10 sistemas de abastecimiento que gestiona, entre los que se incluye el sistema de Llanura Manchega, en el que se está trabajando con la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), para la puesta en marcha de las obras de la zona de abastecimiento al Campo de Calatrava.

En los últimos 10 años, estos sistemas han incorporado 20 nuevos municipios y más de 95.000 habitantes al servicio de abastecimiento en alta, mejorando sus prestaciones para garantizar agua en cantidad y calidad en toda la región.

Con motivo de la inauguración del IV 4º Encuentro de Educación Ambiental 'Abordar los riesgos naturales desde la Educación Ambiental', Gómez ha recordado que la 'Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha Horizonte 2030' está en "el cien por cien de las 55 acciones previstas, ya completadas o puestas en marcha del primer Plan de Acción".

También ha informado que, a través del programa PIMA Cambio Climático, con medidas de apoyo dirigidas a administraciones locales y sectores afectados por eventos climáticos extremos, "vamos a disponer para actuaciones relacionadas con inundaciones 589.465 euros para reforzar la autoprotección, prevención, respuesta y resiliencia ante episodios de lluvias torrenciales", ha informado la Junta en nota de prensa.

A lo largo de 2025 se han llevado a cabo 1.837 actividades de educación ambiental en la región en las que han participado 155.288 personas, destacando programas de visitas a Espacios Naturales Protegidos, teatros educativos en verano en municipios de toda la región, concursos nacionales como 'En Plan Planeta', exposiciones itinerantes para centros educativos o campañas de sensibilización ambiental para promover la recogida separada de biorresiduos.

PLAN TORMENTAS VALDEPEÑAS

Por otro lado, el alcalde de Valdepeñas ha señalado que el Plan de Tormentas es una de las ponencias que se abordan en el IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento de la localidad en nota de prensa.

Este plan está en un 90% ya está ejecutado y en los episodios de estos 20 años "la noticia ha sido que no ha habido noticia". En este sentido, ha señalado que la última actuación que se está llevando a cabo, dentro de ese Plan de Tormentas municipal, ya ha comenzado para aumentar la capacidad de desagüe del canal que vertebra parte de la ciudad.

"Ya se está empezando a quitar el punto negro que tenemos en la localidad en el eje sur del canal de la Veguilla, con ese macro sifón en el puente de El Hierro, para poder evacuar las aguas de la zona este al río Jabalón", ha avanzado. Precisamente, sobre zonas en riesgos de inundaciones el Gobierno regional trabajará con ayuntamientos que quieran elaborar su propio plan.