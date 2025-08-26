Junta destina seis millones a la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Torrenueva

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha avanzado en su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la región con la autorización, por parte del Consejo de Gobierno, de 6.041.458,07 millones de euros para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torrenueva (Ciudad Real), que estará cofinanciada con los fondos europeos del programa FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027.

De ello ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, en el que ha destacado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos cumpliendo con un objetivo esencial que es el de ampliar nuestras infraestructuras hidráulicas para que todos los municipios, grandes y pequeños, dispongan de servicios de depuración acordes a las necesidades actuales y mejoren su gestión sostenible del ciclo integral del agua".

A este respecto, la consejera ha señalado que esta nueva infraestructura beneficiará a 2.644 habitantes, aunque su capacidad será mucho mayor pues está diseñada para los posibles desarrollos futuros del municipio, lo que supone una ampliación a 5.000 habitantes equivalentes y un volumen diario de 1.128 metros cúbicos diario.

Gómez ha explicado que Torrenueva dispone actualmente de una depuradora de gestión municipal que "ha superado su vida útil pues su construcción se realizó en 1997, por lo que no está adaptada a la normativa medioambiental vigente".

Además, la construcción de la nueva EDAR, cuyo inicio está previsto para mediados de 2026 una vez concluya el proceso de licitación, y con un plazo de ejecución de 34 meses pues el contrato contempla un año de explotación; pasará a estar gestionada por la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), dependiente de la Agencia del Agua de la región.

INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN

La titular de Desarrollo Sostenible ha precisado que "Castilla-La Mancha va a seguir avanzando en la mejora y renovación de infraestructuras necesarias de depuración" y, en concreto, se ha referido a la provincia de Ciudad Real, con 53 depuradoras gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, a las que se sumarán en 2026 más proyectos como la EDAR de Pedro Muñoz que ya está en licitación, la licitación de la nueva EDAR de Torrenueva, así como la revisión de la redacción del proyecto de la depuradora de El Robledo.

Mercedes Gómez ha indicado que el Gobierno regional va a seguir dando pasos hasta garantizar el servicio de depuración en toda la región, "que todos los municipios que no tienen depuración o sea insuficiente, la tengan adecuada a las necesidades actuales".

De hecho, la inversión actual en depuración es de 94 millones de euros con proyectos tan importantes como las EDAR de Tobarra, Alcaraz, San Pedro y La Gineta-Mahora (Albacete); San Clemente-El Provencio y El Picazo (Cuenca); Uceda (núcleo, Fase I y Fase IV), Brihuega, Villanueva de la Torre, Tórtola de Henares y Chiloeches (Guadalajara); y Villanueva de Alcardete, Quero y El Toboso, Los Yébenes y La Guardia (Toledo). Igualmente se van a licitar las obras de las estaciones depuradoras de Sonseca, Pedro Muñoz y Tarancón; y estará lista la redacción del proyecto de El Robledo.

También ha recordado que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona 246 depuradoras de aguas residuales en la región, que prestan servicio a 526.933 habitantes de 257 municipios.

VESTUARIO DEL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES

En otro orden de cosas, la titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que el Consejo de Gobierno también ha aprobado la autorización para que la consejería de Desarrollo Sostenible renueve el contrato para la adquisición de nuevo vestuario y complementos para el cuerpo de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha.

Se destinará a tal fin un importe de 1,6 millones de euros para las anualidades que van de 2026 a 2029 dando así "cumplimiento a la Orden 162/2021, de 28 de octubre, por la que se regula la acreditación, uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha", ha explicado.

El nuevo suministro beneficiará a la plantilla actual, compuesta por 485 efectivos, "a los que se sumarán próximamente los 48 nuevos agentes del proceso selectivo en curso; consolidamos así la mejora de la imagen del Cuerpo con un nuevo paso firme para situar a los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha a la vanguardia de los cuerpos profesionales a nivel nacional", ha concluido.