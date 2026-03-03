Junta dice que C-LM es la tercera CCAA con mayor descenso interanual pese a la estacionalidad negativa de febrero

La directora general de Empleo, Elena García Zalve. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Elena García Zalve, ha afirmado este martes que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en los últimos 12 meses pese a la estacionalidad negativa para el mercado laboral de la región del mes de febrero, que no ha impedido que en la región se hayan creado más de 20.000 nuevos empleos en el último año.

García Zalve ha destacado también el crecimiento en la afiliación de autónomos en la región tanto en términos mensuales como interanuales, y que todas las provincias y sectores económicos tienen hoy menos desempleo que hace un año, ha informado la Junta en nota de prensa.

El paro se ha situado en Castilla-La Mancha en 120.593 personas al cierre del mes de febrero, después de un aumento de 1.070 personas, un 0,9 por ciento, que mantiene la estacionalidad negativa de este mes en el mercado laboral de la región, pero que lo hace de manera más moderada, con un crecimiento del desempleo por debajo de la media de la serie histórica en febrero.

"El impacto de la estacionalidad negativa del mes de febrero no impide que la región cuente hoy con el dato de paro más bajo en este mes desde hace 18 años, y que, en términos interanuales, Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma de todo el país en la que más ha bajado el paro", ha indicado Elena García Zalve, señalando que en la Comunidad Autónoma hay 10.569 personas menos en desempleo que hace un año.

"Todos los sectores económicos y todas las provincias de la región tienen hoy menos desempleo que hace un año", ha indicado al directora general, señalando que en Albacete hay 2.417 personas desempleadas menos, una caída por encima del 10 por ciento; en Ciudad Real, 2.969 personas menos, con una caída del 8,55 por ciento; en Cuenca, 607 personas menos, con una caída del 6,12 por ciento; en Guadalajara, 599 personas menos en desempleo, con una caída de un 4,46 por ciento; y en Toledo, 3.977 personas menos en desempleo que hace un año, con una caída de un 8,10 por ciento.

La estacionalidad del mes de febrero se ha dejado sentir también en la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, que en términos intermensuales registra una caída de 1.657 personas, un 0,21 por ciento, "pero que, en una mirada más estructural, sigue mostrando su solidez en términos interanuales, con una subida del 2,58 por ciento que está por encima de la media nacional y que significa que en Castilla-La Mancha hay 20.024 personas trabajando más que hace un año", ha indicado Elena García Zalve, valorando además que el dato de febrero, 796.143 personas afiliadas a la Seguridad Social, "es la cifra más alta de afiliación de toda la serie histórica para este mes en nuestra región".

La directora general de Empleo también ha hecho referencia al colectivo de autónomos, que cuenta con 149.933 personas afiliadas a la Seguridad Social, "el dato más alto para un mes de febrero de los últimos 17 años", después de crecer en 272 personas en el mes de febrero y hacerlo en 1.563 autónomos en términos interanuales. Por último, ha hecho referencia a que prácticamente el 41,6 por ciento de los 39.986 contratos de trabajo firmados en la región en el mes de febrero fueron de carácter indefinido.

"Pese a ese impacto negativo que tiene para nuestro mercado laboral el mes de febrero, Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad autónoma en descenso de paro el último año, tenemos el dato más bajo de desempleo en la región en los últimos 18 años y contamos con el número más alto de personas afiliadas a la Seguridad Social de toda la historia en la Comunidad Autónoma en un mes de febrero, después de que se hayan creado más de 20.000 nuevos empleos en los últimos doce meses", ha resumido Elena García Zalve, destacando que, desde la llegada al Gobierno del presidente, Emiliano García-Page, "el paro se ha reducido en 94.632 personas, y se han creado 156.512 empleos en la región.