Junta dice seguir a diario la situación asistencial del hospital de Toledo, ante el aumento de infecciones respiratorias

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo mantiene activado el Plan de Contingencia y realiza un seguimiento diario de la situación asistencial ante el incremento de la incidencia por infecciones respiratorias agudas, que ha provocado un aumento significativo de la afluencia de pacientes al servicio de Urgencia.

Ante este escenario, la Gerencia del Complejo ha reforzado tanto la capacidad del área de hospitalización como los recursos humanos, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y de calidad a todos los pacientes, informa el Gobierno regional.

Así, cuenta con todas las plantas de hospitalización disponibles tanto en el Hospital Universitario de Toledo, en el Hospital Virgen del Valle y progresivamente se han ido habilitando todas las plantas del Hospital Provincial.

El servicio de Urgencias está teniendo un pico de alta frecuentación, alcanzado los 782 pacientes en el día de ayer y por encima de los 700 varios días en las últimas semanas.

"La Dirección del centro está implementando las medidas necesarias con el fin de evitar demoras en la atención y en la espera de los pacientes que precisan un ingreso en las diferentes unidades de hospitalización" defienden.

No obstante, en los últimos días se ha registrado una mayor afluencia de pacientes crónicos, en su mayoría personas de edad avanzada, con agravamiento de procesos respiratorios y cardíacos.

Esta situación, sumada a un descenso en el número de altas --un 20% respecto a la semana anterior-- debido a la incidencia de huelga, ha provocado que el número de ingresos sea superior al número de altas hospitalarias, produciéndose un desequilibrio y un aumento de las necesidades asistenciales.

Además, cada mañana se reúne un grupo de trabajo, compuesto por profesionales del hospital, entre ellos personal del servicio de Urgencias, de diversas especialidades y de la Dirección del Complejo Hospitalario, para analizar la situación de la hospitalización y poner en marcha medidas que permitan adecuar a la situación diaria.

Por su parte, el servicio de Geriatría del Hospital de Toledo mantiene activa la consulta de alta resolución para pacientes procedentes del servicio de Urgencias que no presentan criterio de ingreso y que pueden seguir su estudio en consulta externa de atención rápida.