La Junta firma un convenio para un campo de fútbol en Albacete y eleva a 748 los deportistas de alto rendimiento en C-LM

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside el acto de firma del convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Albacete para la construcción de un campo de fútbol en la capital albaceteña. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha firmado este lunes en la Casa Perona de Albacete un convenio con el Ayuntamiento para la cesión de una parcela de la Universidad Laboral con el objetivo de construir un nuevo campo de fútbol.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha detallado que la cesión del espacio para el campo de fútbol, situado "en un de los barrios con más presión demográfica como es el barrio de la Industria" es un ejemplo de "política útil, de cooperación y acuerdo, para poner al servicio de los ciudadanos instalaciones y optimizar recursos".

La petición de la cesión, según ha reconocido Serrano, fue una de las solicitudes prioritarias que trasladó al presidente de la Junta, Emiliano García-Page y que a través de una inversión del Ayuntamiento de 1,7 millones de euros, se reacondicionará el espacio actual para convertirlo en un campo de fútbol reglamentario, además de reformar las dos pistas polideportivas actuales anexas.

"El mundo del deporte albaceteño tiene mucha demanda de usos de campo de fútbol", ha asegurado el primer edil, quien ha especificado que las obras incluirán un nuevo iluminado, pavimento y mayor accesibilidad, con un doble uso para que por las mañanas lo puedan usar los estudiantes y por la tarde los clubes deportivos y el resto de la ciudadanía.

El consejero de Educación ha destacado que la propuesta "trae nuevas oportunidades al ámbito de la consejería de Educación con el uso del espacio educativo y al Ayuntamiento fuera de horario lectivo" con su disponibilidad para el resto de vecinos de Albacete.

Pastor ha recordado iniciativas similares de doble uso de edificios públicos, un total de 121 instalaciones realizadas en la última legislatura, siendo esta "la primera de ámbito urbano y quizá la más importante por las dimensiones" que conlleva, una clara muestra del apoyo "al deporte en todas sus vertientes, especialmente cuando tiene fines educativos".

Pastor también ha adelantado que el próximo 27 de marzo el Gobierno regional publicará una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para incorporar 199 deportistas de alto rendimiento, para estar "de lado de las necesidades que tiene la ciudadanía y especialmente los clubes deportivos y las federaciones" con este nuevo reconocimiento, que permitirá a estos deportistas además optar a la reserva de plazas especial para compatibilizar ciclos formativos y universitarios.