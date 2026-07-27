La Junta de Gobierno de Ciudad Real modifica las ordenanzas fiscales que parahacer posible una nueva rebaja fiscal

Guillermo Arroyo - AYTO CIUDAD REAL

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año que se tramitará previsiblemente en el pleno que la corporación municipal celebrará en septiembre. Una propuesta que ahonda en la "rebaja de la presión fiscal a los vecinos", ha avanzado el portavoz municipal.

Guillermo Arroyo ha explicado que la iniciativa establece la bajada de un punto en el IBI urbano, pasando al 0,75 (frente al 0,78 con el que comenzó el mandato) y tres puntos de rebaja en el IBI rústico (lo que supondría ocho puntos de reducción desde el inicio del mandato), ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Arroyo ha asegurado que el equipo de Gobierno ha analizado previamente la viabilidad de esta bajada de impuestos y ha agradecido a la concejal de Ciudadanos, Eva Masías, y al concejal no adscrito, Regino Pérez, que se hayan querido sumar al acuerdo.

"Hoy damos un paso importante desde el punto de vista fiscal" que viene a probar para el portavoz municipal la voluntad de diálogo que ha mostrado siempre el equipo de gobierno, anteponiendo el interés general a cualquier otro tipo de consideraciones.

La propuesta aprobada incluye también nuevas medidas que avanzan en la senda de la simplificación administrativa para implantar la renovación automática de las bonificaciones a las familias numerosas en el IBI y que será extensiva también a las tasas del agua y del alcantarillado "para que las familias no tengan que presentar todos los años la misma documentación". De igual forma se establecen bonificaciones en el IBI y el ICIO para el uso de aerotermia.

Ahora se abre un plazo de exposición pública y de presentación de alegaciones, durante diez días naturales, y el acuerdo pasará después al Consejo de Ciudad y se debatirá en sesión plenaria.

APROBADA LA BRIGADA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también la adjudicación a la empresa Serveo por importe de 200.000 euros del nuevo servicio de "brigadas de intervención rápida" que permitirá "actuar con rapidez y eficacia" ante desperfectos de la vía pública.

Guillermo Arroyo ha afirmado que esta nueva herramienta de gestión posibilitará la consecución de una "ciudad más cuidada y segura", evitando (con una intervención rápida) que pequeños desperfectos puedan convertirse en un problema mayor para los ciudadanos.

Las brigadas estarán compuestas por cuatro operarios coordinados por la jefatura del servicio municipal de mantenimiento. Su actuación se centrará en la reparación de desperfectos en calles, aceras, bordillos, también en incidencias de accesibilidad o en cualquier "intervención urgente que pueda representar un problema" a peatones y vehículos.

Por último, en la sesión celebrada esta mañana, la Junta de Gobierno ha aprobado un proyecto destinado al mantenimiento del área de autocaravanas con un presupuesto de 23.000 euros que posibilitará la mejora del firme, una actuación en materia de accesibilidad y la optimización de su distribución.