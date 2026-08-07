Junta de Gobierno ciudadrealeña adjudica las obras del paseo Carlos Eraña y aprueba 12.000 euros para el cheque bebé

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CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mejora de las infraestructuras urbanas y el respaldo a las familias y al bienestar animal centran algunos de los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes. Entre ellos destaca la adjudicación de las obras del Paseo Carlos Eraña, una actuación que permitirá renovar este importante vial mediante una inversión cercana a los 250.000 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha informado de que la empresa Decenia ejecutará el proyecto por un importe de 204.000 euros más IVA.

Según informa el Consistorio, la intervención contempla el refuerzo del firme, la rehabilitación de los acerados, la mejora de los pasos de peatones existentes, la creación de nuevos itinerarios peatonales y la renovación de la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad de la zona.

Arroyo ha explicado que, una vez formalizado el contrato dentro de los plazos previstos por la normativa, la previsión municipal es que las obras puedan comenzar durante el próximo mes de septiembre.

Asimismo, ha destacado que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, fruto de la escucha de sus necesidades y del trabajo desarrollado por los servicios técnicos y el equipo de Gobierno.

SUBVENCIÓN DE 65.000 EUROS A LA ASOCIACIÓN GATÓMICAS

Otro de los asuntos aprobados ha sido la concesión de una subvención nominativa de 65.000 euros a la Asociación Gatómicas para continuar desarrollando el programa municipal de gestión ética de las colonias felinas, en cumplimiento de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

El portavoz ha recordado que este convenio permite desarrollar el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), además de garantizar la alimentación y el mantenimiento de los puntos autorizados, favorecer las acogidas y adopciones responsables y coordinar la labor del voluntariado que colabora en el cuidado de estos animales.

12.000 EUROS PARA AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN

En materia de apoyo a las familias, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado una nueva partida de 12.000 euros destinada a las ayudas municipales por nacimiento o adopción, conocidas como cheque bebé. Con esta resolución, el importe tramitado desde el inicio de 2026 asciende ya a 85.000 euros.