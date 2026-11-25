Proyecto de la calle Carretería de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el expediente de contratación de las obras de reurbanización de Carretería y calles adyacentes, por lo que se inicia la licitación de dicha actuación que va a transformar el centro urbano de la ciudad, actualizando la ya consolidada peatonalización y llevando a cabo una rehabilitación integral incluyendo la renovación de las redes internas.

Según informa el Consistorio, esta actuación está incluida en el proyecto Revitalización del Centro de Cuenca del PAI 2030 (Proyecto de Actuación Integrada Cuenca 2030) y supondrá una inversión de 7,5 millones de euros, de los cuales 6,1 proceden de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de las políticas de desarrollo urbano integrado del Programa Plurirregional 2021-2030 del Gobierno de España y 1,4 millones de euros del convenio entre el Ayuntamiento de Cuenca y el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado además el arrendamiento del local-cafetería del Centro de Mayores de Las Quinientas, completando los servicios de este recurso en el popular barrio conquense.

Asimismo, se han aprobado las bases para la provisión de plazas de bombero-conductor por el sistema de concurso-oposición, con el objeto de seguir completando la organización del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca.

Este órgano ha iniciado además la licitación para la prestación del servicio de reparación de diversos elementos de las instalaciones del Ciclo Integral del Agua de Cuenca, aprobando los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares para dicha contratación y el gasto correspondiente, cifrado en 150.000 euros.