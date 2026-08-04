La Junta de Gobierno de Guadalajara aprueba la fórmula de revisión de precios del futuro contrato del transporte urbano

Autobús urbano de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado este martes dos sesiones, una extraordinaria y otra ordinaria, en las que se han abordado asuntos relacionados con la mejora de los servicios públicos, el desarrollo urbanístico de la ciudad y la preparación de las próximas Ferias y Fiestas.

En la sesión extraordinaria, el órgano municipal ha aprobado la fórmula de revisión de precios que se incorporará al futuro contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros de Guadalajara y sus barrios anexionados, un trámite necesario dentro del procedimiento de contratación del nuevo modelo de transporte público, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La propuesta establece los criterios objetivos para la actualización de costes del contrato y permitirá continuar la tramitación de una licitación que contempla importantes inversiones en flota e infraestructuras, con una duración prevista de 15 años.

Asimismo, se ha acordado someter esta propuesta a información pública durante veinte días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El futuro contrato prevé inversiones en nuevas cocheras, paradas y marquesinas, sistemas tecnológicos de gestión y una renovación integral de la flota, con la incorporación de autobuses de gas natural comprimido, autobuses eléctricos y microbuses eléctricos, dentro de la apuesta municipal por una movilidad más eficiente y sostenible.

Por su parte, en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se abordaron diversos expedientes de carácter urbanístico, entre ellos la concesión de una licencia de obra mayor para la rehabilitación de la cubierta de una vivienda en el paseo Doctor Fernández Iparraguirre y otra para el cambio de uso de un local comercial a vivienda en la calle Constitución.

Asimismo, se ha tratado la aprobación de convenios de colaboración empresarial para el patrocinio privado de actividades incluidas en el programa de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2026.