La Junta de Gobierno de Guadalajara aprueba licencia para 88 viviendas protegidas en una nueva promoción residencial

Foto de las nuevas viviendas. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha concedido la licencia urbanística para la construcción de un edificio de 88 viviendas de protección tasada (VPT), que contará además con garajes, trasteros, piscina y un local comercial en la Unidad de Actuación SUE-30.

La promoción, que inicialmente contemplaba 83 viviendas, amplía finalmente su capacidad hasta las 88, reforzando la oferta de vivienda de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La licencia ha sido concedida a Anaima Real Estate SL para la agrupación de las parcelas R-1A, R-1B y C-1 y la ejecución de este nuevo desarrollo residencial, conforme al Planeamiento Urbanístico Municipal y a la normativa vigente, tras los informes favorables emitidos por los servicios técnicos municipales.

OTROS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Además, la Junta de Gobierno Local ha acordado iniciar el expediente de contratación de las obras correspondientes a la segunda fase de restauración y rehabilitación del conjunto edificatorio del poblado de Villaflores, una nueva actuación destinada a avanzar en la recuperación de uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del municipio.

Asimismo, se ha aprobado la prórroga por un año del contrato para la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados o Perdidos y el control poblacional de colonias felinas, garantizando la continuidad de este servicio municipal hasta marzo de 2028.

En materia urbanística, también se ha concendido licencia para la demolición parcial de una edificación situada en la calle Enrique Benito Chavarri, dentro de las actuaciones de renovación y desarrollo urbano de la ciudad.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Colegio Oficial de Enfermeros de Guadalajara para la decoración de la rotonda situada junto a la sede colegial, una iniciativa que contribuirá al embellecimiento de este espacio urbano y al reconocimiento de la labor que desarrolla el colectivo de enfermería.