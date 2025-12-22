La Junta de Gobierno Local de Toledo aprueba el programa de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura para 2031

Archivo - Panorámica de Toledo - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en su sesión extraordinaria la solicitud para la designación de Toledo como Capital Europea de la Cultura para el año 2031, así como el programa de la candidatura y la declaración de que la ciudad no se encuentra en ninguna de las situaciones que la excluirían de recibir premios de la Unión Europea.

Toledo da así un paso más para lograr convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, tras la presentación oficial en el Teatro de Rojas, reafirmando el compromiso con la cultura como motor de desarrollo, cohesión y transformación social, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, ha subrayado que esta candidatura "es una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa, recogiendo lo mejor de nuestro legado y proyectándolo al futuro".

Además, ha recordado que esta candidatura nace del consenso y de la participación de todos los sectores sociales, institucionales y culturales de la ciudad, y que ha logrado la unanimidad institucional de toda la región, defendiendo la cultura como un elemento vertebrador.

Por último, Ana Pérez ha reivindicado la legitimidad histórica de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la capacidad de ofrecer en estos tiempos una respuesta cultural y humanista a los desafíos del continente.