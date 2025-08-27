Junta de Gobierno toledana licita por un millón de euros y una duración de 8 meses el Centro de Mayores de Buenavista

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión ordinaria celebrada esta semana, y por vía de urgencia, el inicio del expediente y autorización del gasto para el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Mayores de Buenavista.

Un proyecto incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos Next Generation y que sale a licitación por un presupuesto base de 1.015.292, 51 euros y una duración de 8 meses, según informa el Consistorio.

Alcalde ha avanzado que el proyecto de 500 metros cuadrados en una planta y con posibilidad de construir una segunda, contempla salas polivalentes, para servicios como peluquería y podología, cocina y cafetería, sala de lectura, un gimnasio, vestuario, aseos y varios despachos para atención al público, "por lo que se convertirá en un espacio de referencia para los mayores del barrio".

Además, ha recordado que hace unas semanas finalizó la primera fase del proyecto, con una inversión de más de 300.000 euros destinada a la construcción de un muro de contención para consolidar los taludes del solar donde se levantará el nuevo centro, "que ni siquiera estaba contemplado anteriormente".

"Es una reclamación y una demanda desde hace 16 años, 16 años de excusas, 16 años de engaños y de mentiras, de otros gobiernos municipales y este equipo de gobierno tiene muy claro que hay que cumplir con ese barrio".

En este sentido, el portavoz ha indicado que "es un proyecto trabajado y consensuado con los vecinos desde el minuto uno". "Al llegar, "nos encontramos con un anteproyecto que no estaba ni valorado correctamente, y ahora hemos incremento el presupuesto a casi el doble y será una realidad más allá de un cartel de precampaña electoral", ha aseverado.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, la asignación con el nombre 'Plaza de la Calera' al espacio público situado en el Poblado Obrero, frente al Colegio Fábrica de Armas, calle de los Cartucheros, calle de los Artísticos y avenida de Lorenzo de la Plana.

Así se le conocer popularmente y así aparecerá de forma oficial en el callejero de la ciudad.

Por otro lado, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se autoriza el contrato y la aprobación del gasto para los servicios de apoyo a la Cabalgata de Reyes, por un importa máximo de 32.065 euros.

Además, se aprueban dos convenios de colaboración; uno con la Asociación Cultural Círculo del Arte por un importe de 8.000 euros y con la Federación de Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha por un importe de 3.000 euros.

Por último, la Junta de Gobierno ha adjudicado a Cecap Joven el contrato de ejecución del servicio 'Corresponsables en casa y Acompañados' por 31.378,20 euros.