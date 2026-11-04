La Junta inicia la renovación de conducciones y colectores de abastecimiento de agua potable en Huete

Renovación de conducciones y colectores de abastecimiento de agua potable en Huete. - JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha, va a iniciar una serie de actuaciones para la mejora de las conducciones y colectores del abastecimiento de agua potable en el municipio de Huete (Cuenca), con el objetivo de reducir las incidencias que afectan a su servicio.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Huete, tras su reciente publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), y que permitirá desarrollar una inversión de 48.354 euros financiada con cargo a la subvención destinada a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Las obras, que tendrán una duración de tres meses, permitirán resolver las deficiencias detectadas en las redes de abastecimiento y saneamiento del Camino del Batán. En la actualidad, las averías recurrentes en la conducción de abastecimiento han obligado a adoptar soluciones provisionales para garantizar el suministro de agua a varias viviendas del municipio. Además, la falta de una válvula provoca pérdidas de agua que terminan filtrándose al colector existente.

UN PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE TRES MESES

Las obras contemplan la sustitución de la válvula de corte, la renovación de la red de saneamiento mediante la instalación de una nueva tubería de 315 milímetros de diámetro y la colocación de una nueva conducción de abastecimiento de agua potable con tubería de polietileno de alta densidad de 90 milímetros. Asimismo, se renovarán las acometidas existentes y se construirán nuevos pozos de registro.

La intervención incluye también la reposición de los firmes afectados por las obras mediante la instalación de un nuevo pavimento.