Junta inicia una ronda contactos con organizaciones agrarias para profundizar en los aspectos más preocupantes de la PAC - JCCM

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha iniciado una ronda de contactos con cada una las organizaciones profesionales agrarias para conocer sus posicionamientos y propuestas en los aspectos más preocupantes de la reforma de la PAC 2028-2034.

La primera de estas jornadas de trabajo, que complementan el trabajo que se realiza desde la Comisión de Seguimiento del PEPAC, ha sido con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha y ha contado con la participación de la viceconsejera de la PAC, Gracia Canales Duque, y el secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Ambos han reiterado su preocupación por el reglamento de fondos cuya propuesta económica es insuficiente ya que, no solo no crece el presupuesto respecto al actual período, sino que lo reduce más del 20 por ciento, "es decir, son fondos insuficientes y por tanto este marco financiero supone un recorte enorme para la Comunidad", en palabras de la viceconsejera.

En cuanto a la gobernanza, hay que señalar que un cambio en el sistema puede suponer un "daño irreparable" pues la propuesta de Reglamento pretende derivar en los Estados y en las regiones la financiación que le es propia a la Comisión Europea por motivo de equilibrio y vertebración territorial.

Otra cuestión de gran importancia para Castilla-La Mancha es el tratamiento de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el borrador de la nueva PAC. Ambos han mostrado su preocupación al respecto ya que en el reglamento que regula las organizaciones comunes de mercado (OCM) no aparece la obligatoriedad de los Estados de desarrollar la ISV, sino que tiene carácter voluntario, lo que se puede traducir en una reducción del volumen de fondos.

Otros puntos abordados son el reglamento que desarrolla la PAC que plantea cuestiones como la degresividad de las ayudas, es decir, la reducción gradual de las aportaciones directas a los agricultores en función del tamaño de la explotación agrícola; y también el régimen de pequeños productores, "que para nuestra región es muy atractivo y puede ser una oportunidad si ese Reglamento lo define bien y con acierto".

Por último, la viceconsejera ha reiterado la voluntad de la Consejería de seguir trabajando de la mano de las organizaciones "para conseguir entre todos que se revierta el recorte presupuestario del Marco Financiero Plurianual".