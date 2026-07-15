La Junta insta a recurrir el fallo que obliga a recuperar cinco nombres retirados del callejero de Ciudad Real

Pasaje de la Pandorga en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha instado al Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, a recurrir la sentencia que obliga a recuperar las antiguas denominaciones de cinco vías cuyos nombres fueron modificados al aplicar la Ley de Memoria Histórica.

A preguntas de los periodistas tras conocerse el pasado lunes el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Caballero ha reconocido que el Gobierno regional no tiene competencias sobre el callejero de la capital, pero ha defendido que el Consistorio dispone de margen para recurrir la resolución.

El vicepresidente segundo ha recordado que la resolución se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, mientras que en 2022 entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática.

A su juicio, esta normativa posterior "favorece y aclara" algunos aspectos que podrían tener relación con el caso. "Por supuesto, hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales, pero al mismo tiempo existe margen para recurrirlas y para actuar de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática", ha sostenido.

Caballero ha lamentado especialmente que puedan desaparecer del callejero nombres como los de Adolfo Suárez, Irene Villa, el fotógrafo Manuel Herrera Piña, Gloria Fuertes o la Pandorga, elegidos para sustituir las anteriores denominaciones.

En este sentido, ha apelado a que todos los demócratas, independientemente de que sean "de izquierdas, de derechas o de ninguno de los dos lados", defiendan la democracia y reconozcan a quienes han contribuido a hacerla posible.

UN RECURSO PRESENTADO POR VOX

La sentencia, que se dio a conocer este lunes por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, estimó parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo aprobado por el pleno municipal en mayo de 2021. La Sala consideró que el Ayuntamiento no motivó suficientemente que cinco de las antiguas denominaciones supusieran una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La resolución obligó a que el pasaje de la Pandorga recuperara el nombre de pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña, el de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes, el de Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa, el de Gregorio Sánchez-Puerta; y el Grupo Adolfo Suárez, el de Grupo Vicente Galiana.

El tribunal sí respaldó los cambios de las antiguas calles Brunete, Belchite, Simancas y Santa María de la Cabeza, actualmente denominadas Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Miguel Ángel Blanco y Sara Montiel, al considerar que las denominaciones anteriores hacían referencia directa a episodios de la Guerra Civil.

El proceso comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica identificó nueve denominaciones y abrió una consulta ciudadana para elegir nuevos nombres. Tras una primera anulación porque los cambios se aprobaron en la Junta de Gobierno Local, el pleno municipal volvió a ratificarlos en 2021 con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos y la oposición de PP y Vox.

Tras recibir la sentencia, el actual equipo de Gobierno municipal ha dejado la ejecución del fallo en manos de los servicios jurídicos y anunció que estudiaría sus consecuencias para los vecinos, comercios y propietarios de las vías afectadas.