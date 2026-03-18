Junta C-LM evaluará las medidas que apruebe el Gobierno por la guerra de Irán por si es necesario complementarlas

Una persona muestra un cartel de 'No a la guerra' durante una manifestación pacifista, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España). La marcha, convocada bajo el lema ‘No a la guerra’, busca reivindicar la defensa de la paz entre los pueblos y la solución di - Mateo Lanzuela - Europa Press

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que las medidas que va a plantear el Ejecutivo central el próximo viernes en Consejo de Ministros extraordinario para paliar los efectos de la guerra de Irán "van a ser positivas", pero ha señalado que, si es necesario, desde la región evaluarán si las pueden complementar.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha señalado, a preguntas de los medios, que aunque no se conocen de momento, tendrían que ir encaminadas a dar respuesta a sectores como el transporte y relacionadas con el uso de los combustibles.

"Sin conocer el detalle de lo que van a presentar yo estoy segura que también van a ir en esa en esa línea y serán bienvenidas. No me atrevo a aventurar sobre más medidas que puedan plantear porque no las conocemos, por lo tanto sería imprudente por mi parte".

No obstante, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha esperarán primero la respuesta que dará el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en función si fuera necesario complementar las medidas que se aprueben, se evaluará por parte de la Junta.