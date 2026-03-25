Junta C-LM, tras palabras de Azcón, lamenta el "machismo" en el PP, que "aflora" cuando sus dirigentes "improvisan"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha lamentado "el machismo intrínseco entre dirigentes del PP" que "aflora" en cuanto sus dirigentes "improvisan", tras las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, sobre la apariencia física de la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con la exministra y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

Padilla, que ha lamentado que este machismo se replica también en dirigentes de Vox, ha tachado de "muy lamentables" las palabras de Azcón, a preguntas de los medios en una rueda de prensa.

"Se les ven las costuras. Rechazamos cualquier comentario machista que se pueda producir a una exministra o a cualquier mujer", ha expresado la consejera portavoz.

En este punto, ha recomendado a "Azcón que se vea las películas del castellanomanchego Pedro Almodóvar", que abordan "el empoderamiento" y se centran en "lo que suponen las mujeres en este país". "Seguramente que pueda aprender algo de todo ello", ha manifestado.