Junta C-LM pedirá a RTVCM que "en ningún caso" entreviste a terroristas pues le "dolió el estómago" la de Otegui

PSOE rechaza la propuesta de Cs contra las entrevistas a terroristas en medios públicos que ha contado con el apoyo del PP

El Gobierno regional se ha comprometido este jueves a trasladarle a la Dirección General del ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) que "en ningún caso" entreviste "a ningún terrorista o exterrorista, se llame Otegui o se llame como se llame".

Así lo ha adelantado la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, durante el debate de una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha contado con el apoyo del PP, que pedía evitar que los medios de comunicación públicos entrevisten a personas que hayan cometido actos terroristas, en referencia explícita a la realizada por Radiotelevisión Española (RTVE) a Arnaldo Otegui el pasado mes de junio, y que ha sido rechazada con los votos de los socialistas.

Fernández, pese al voto contrario de su formación a la iniciativa, ha querido trasladar "tranquilidad" sobre este asunto, para admitir a continuación que "al Gobierno entero le dolió el estómago como a la inmensa mayoría de los españoles cuando vimos a Otegui en la televisión. Nos dolió el estómago y mucho".

Ha asegurado que el Ejecutivo autonómico comentó este asunto con el ente público, que les trasladó que "en ningún caso, en ningún momento", tenía intención de entrevistar a nadie que sea o hubiera sido terrorista.

Previamente, el diputado de Cs Alejandro Ruiz se ha encargado de defender la iniciativa de su formación, que también demandaba que la Radio y Televisión Pública de Castilla-La Mancha "no contribuyan a la limpieza de imagen de aquellos que han sido condenados por pertenencia e integración en organización o grupo terrorista prevista en el actual artículo 571.2 del Código Penal".

Ruiz ha arremetido contra el "blanqueamiento de terroristas y personas condenadas por actos de terrorismo en los medios de difusión públicos de Castilla-La Mancha" como ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a través de "instituciones públicas pagadas por todos" mientras el PSOE de la Comunidad Autónoma "se calla" y no hace "ni una sola afirmación de condena".

Convencido de que el PSOE no está con los etarras, el diputado de Cs ha asegurado que hay que estar "con los verdugos o con las víctimas", y añadiendo que los socialistas --tras expresar su voto en contra a la iniciativa-- "no tienen vergüenza" por decir "una cosa y la contraria".

PP: "INACEPTABLE"

Desde el PP, el diputado Juan Antonio Moreno Moya ha aclarado que para su formación es "completamente inaceptable que se dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegui" y ha opinado que los responsables de RTVE "no deberían haber habilitado un espacio en un canal público para dar voz a Bildu" en una "clara intención de lavado de imagen de unas siglas y formas de proceder para conseguir unos votos a la investidura de Sánchez".

Moreno Moya ha expresado que "más de 800 asesinatos no se olvidan con una entrevista televisiva" que, por otra parte, tuvo poca audiencia --230.000-- y que "no era obligatoria, sino necesaria para las claves de gobierno, y clave para los posibles pactos que pudieran llevar al PSOE a la Moncloa, pero solo sirvió para que Otegui se siguiera negando para condenar la historia de sangre, dolor y extorsión de la banda terrorista ETA".

Tras manifestar el "más absoluto de los rechazos del PP" a este hecho, ha manifestado el apoyo del PP a los dos puntos de la misma, viendo "lamentable" que partidos que han vivido el terrorismo tengan "que justificar situaciones de terrorismo" y avisando a Alejandro Ruiz de que mire a quién otorga luego su apoyo, porque "está muy bien ponerse digno y atacar al PSOE, pero luego es al que apoyan en Castilla-La Mancha".

PSOE: "TAMPOCO NOS GUSTA LA ENTREVISTA"

La portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, de su lado, ha anunciado el voto en contra de los socialistas a esta Proposición no de Ley "sin ambages" y "sin ambigüedades", lo que no significa --ha remarcado-- que el PSOE no apoye a las víctimas del terrorismo.

"Nos duele el terrorismo tanto como a ustedes, el PSOE siempre ha estado del lado de las víctimas, fue un ministro del PSOE el que gestionó el proceso de poner fin a la violencia de ETA en el país", ha presumido la parlamentaria del PSOE, que ha rechazado que Ciudadanos hable en su texto "de blanqueamiento".

"A nosotros tampoco nos gusta la entrevista a Otegui, ni a mí ni al cien por cien de los socialistas, pero ¿dónde ponemos el límite a la libertad de expresión?, ¿lo ponemos los políticos?", se ha preguntado, justificando el rechazo de su grupo también en el hecho de que esta Proposición no de Ley "no es nada que tengan que ver con la región" y en que Cs ya ha llevado este asunto al Congreso.