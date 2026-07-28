Junta C-LM toma medidas para atacar los brotes de langosta mediterránea y gusano cabezudo en la provincia de Albacete

El Delegado Provincial De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural En Albacete, Ramón Sáez, Ha Visitado Parcelas De Viñedo Afectadas Por El Brote De Langosta Mediterránea En La Zona Esteparia Del Este De Albacete. - JCCM

ALBACETE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez, ha visitado parcelas de viñedo afectadas por el brote de langosta mediterránea en la zona esteparia del este de Albacete procedente de eriales colindantes a dichas viñas, dicha zona esteparia comprende parte de los municipios de Almansa, Alpera, Bonete, Chinchilla de Montearagón, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo y Pétrola.

En concreto, la langosta ataca las hojas y los brotes tiernos en primer lugar, posteriormente también devora los racimos de uvas y los sarmientos jóvenes.

El Gobierno regional solicitó autorización excepcional al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la aplicación por medios aéreos de productos fitosanitarios formulados a base de Lamba Cihalotrín 10 por ciento contra la langosta en eriales, que ha sido autorizada mediante Resolución de 21 de julio de 2026, ha informado la Junta en nota de prensa.

En base a esta, se podrá realizar un tratamiento aéreo mediante vuelo con dron realizando bandas de tratamiento con dicho insecticida desde el 22 de julio hasta el 30 de agosto de 2026 para combatir la langosta mediterránea, y evitar el ataque que provoca en los viñedos colindantes con la pérdida de cosecha consiguiente y la pérdida de rentabilidad económica para los agricultores afectados.

En estos primeros días es muy importante la colaboración de los agricultores para la identificación concreta de las parcelas afectadas, así como la puesta en conocimiento de los técnicos de las Oficinas Comarcales de Almansa e Higueruela.

Una vez finalizada esta primera fase, se realizará el tratamiento aéreo, los días establecidos y acordados por el órgano competente y las autoridades responsables de la zona a tratar, a través de la empresa pública Tragsa S.A,. mediante encargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

GUSANO CABEZUDO

Sáez ha recordado que también se acaba de conseguir resolución de autorización excepcional del Ministerio para combatir el gusano cabezudo a base de Acetamiprid 20 por ciento, que ataca al cultivo del almendro en la provincia de Albacete, principalmente en la comarca de La Manchuela.

Dicha autorización permite dicho tratamiento desde el 17 de julio hasta el 11 de noviembre de 2026, con un máximo de 3 tratamientos al año, siempre que la tercera aplicación se realicé después de la recolección del fruto.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la detección temprana y del seguimiento continuado de las parcelas para minimizar el impacto de este coleóptero que es una de las principales amenazas del cultivo del almendro en la provincia en la actualidad.

Las larvas atacan a las raíces, debilitando el árbol y provocando su muerte, mientras que los adultos atacan la madera de la parte aérea.

Es especialmente dañino en las parcelas de secano, y afecta con más virulencia a los almendros debilitados.