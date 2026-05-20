Junta marca distancias con las "condenas anticipadas" y con quienes hablan de "lawfare" tras la imputación de Zapatero

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido este miércoles "serenidad" y "respeto a la justicia" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, en una posición con la que el Ejecutivo autonómico ha rechazado tanto las "condenas anticipadas" como los discursos que hablan de "lawfare" o persecución judicial.

A preguntas de los periodistas un día después de que la Audiencia Nacional acordara investigar a Zapatero por presunto tráfico de influencias en relación con el caso Plus Ultra, Padilla ha defendido que la respuesta política debe situarse en el "respeto al Estado de derecho, a la presunción de inocencia y al trabajo de jueces e investigadores".

"Aquí estamos muchísima gente honesta, en este partido, en este país y en el conjunto de las instituciones", ha señalado la portavoz, que ha insistido en la necesidad de actuar "con serenidad y respeto a la justicia".

Padilla ha rechazado tanto las condenas anticipadas como los discursos que hablan de persecución judicial. "No compartimos la necesidad de algunos por ver condenas anticipadas ni los discursos que hablan de lawfare o persecución", ha afirmado la portavoz, que ha defendido que el caso debe resolverse en los tribunales, con garantías y respeto a la presunción de inocencia.

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha recalcado que, en un Estado de derecho, los hechos deben aclararse "en los tribunales y con pruebas", por lo que ha pedido que el caso quede en manos de jueces e investigadores.

Por ello, ha pedido dejar actuar a la justicia y permitir que el expresidente pueda ejercer su defensa. "Dejémosles trabajar y que el expresidente pueda defenderse. Los demás, a nuestra tarea", ha señalado Padilla.