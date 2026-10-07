Junta modifica el decreto que regula el programa de subvenciones para estudiantes de FP y universidad Reto-D - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha modificado el decreto que regula el Programa Reto-D. En su última reunión, el Ejecutivo regional ha aprobado los nuevos criterios de las subvenciones y de los contratos-programa de formación para estudiantes de FP y universitarios de zonas despobladas que deben desplazarse a otros municipios y que haya solicitado un préstamo para cursarlas.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha adelantado que, esta iniciativa, que nació hace dos años, aborda modificaciones sobre los centros y esclarece conceptos para el cálculo de la subvención, ha informado la Junta en nota de prensa.

Padilla ha informado de que la modificación "es concreta y delimita los centros docentes que pueden acogerse a las ayudas Reto-D". Con la nueva regulación se concreta que las ayudas se destinarán a estudios impartidos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, incluyendo tanto centros públicos como centros privados concertados.

En segundo lugar y en materia de renta, la portavoz del Ejecutivo ha informado de que la modificación no cambia el criterio de las ayudas, sino que concreta cómo debe efectuarse el cálculo, estableciendo de forma clara el ejercicio fiscal que se tendrá en cuenta. Este será el último ejercicio fiscal cuyo plazo de presentación de declaraciones del IRPF haya finalizado en la fecha de publicación de la resolución anual de las ayudas, y el IPREM que deben tomarse como referencia, que es anual de doce mensualidades.

El programa Reto-D se dirige a estudiantes de Formación Profesional o universitarios que cursen estudios presenciales no obligatorios, cuyas familias residan en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha y que hayan formalizado un préstamo con una entidad de crédito destinado a la realización de dichos estudios.

Son ayudas de hasta 12.000 euros para universitarios y 6.000 euros para alumnos de FP. Cubren costes derivados de tener que abandonar el domicilio familiar para estudiar. La cuantía se determina en función de la renta per cápita de la unidad familiar.

El contrato programa se desarrolla en dos períodos, como ha indicado la consejera Portavoz. "Durante la primera fase, la persona beneficiaria debe realizar y finalizar los estudios dentro del plazo establecido y mantener la estancia efectiva del resto de su unidad familiar en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación".

Posteriormente, una vez finalizados los estudios, la persona beneficiaria deberá cumplir, durante un período mínimo de tres años, uno de estos dos compromisos: mantener su estancia efectiva en cualquier municipio de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha, o desarrollar un proyecto de actividad económica en cualquiera de estas zonas durante el mismo período.

NUEVO MÁSTER EN LAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN

Además, la responsable autonómica ha informado de otro de los acuerdos aprobados en la última reunión del Consejo de Gobierno, como es la implantación y puesta en funcionamiento de la titulación oficial de Máster Interuniversitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Castilla-La Mancha.

En palabras de la portavoz del Ejecutivo, es una vía de acceso directo y exenta de exámenes oficiales para ejercer la profesión regulada de Gestor Administrativo en España. Se trata de un profesional titulado y colegiado que actúa como puente entre los ciudadanos, las empresas y la administración pública para realizar trámites y resolver gestiones burocráticas.

Esta titulación oficial, que se empezará a impartir en el próximo curso, implica cambios en la formación de estos profesionales. Además, Padilla ha recordado que se trata de un título de carácter virtual/ online, impartido en castellano por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá (UAH), con una oferta de nuevo ingreso será de 125 plazas, de las que 100 corresponden a la UCLM y 25 a la Universidad de Alcalá y consta de 60 créditos.