Junta niega retrasos en las pruebas de los laboratorios del hospital de Toledo y que los empleados sufran intoxicaciones

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, a su llegada al Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha desmentido que se estén produciendo retrasos en las pruebas que se realizan en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, al tiempo que ha negado la existencia de materiales tóxicos que estén afectando a sus trabajadores.

El titular de Sanidad, preguntado por los medios en Toledo, ha refutado de este modo a CSIF, que este miércoles señalaba, un año después de que comenzaran las presuntas intoxicaciones de los trabajadores, que se están dando retrasos en pruebas, como citologías o biopsias, y que continúan las incidencias por sintomatología.

Según Fernández Sanz, existe una "diferencia cuantitativa" en cuanto al número de pruebas que se hacía en el Virgen de la Salud, a las que ahora se realizan en el Universitario. "Hacemos al año 20.000 biopsias más. Hemos pasado de 38.000 a 58.000. Felicito a los trabajadores por el esfuerzo que están haciendo y, además, se lo agradezco".

"No hay retrasos como decían --ha dicho en alusión a las críticas de CSIF--. Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Somos transparentes y lo ponemos encima de la mesa en cada órgano de prevención en las que nos reunimos".

Dicho esto, ha insistido en afirmar que no hay motivos parar pensar que en dicho espacio hay "intoxicación", "porque no hay personas de baja por ello".

"Seguimos midiendo por tres empresas diferentes y estamos por debajo de los niveles que recomiendan los estándares. En su día, el juez desestimó lo que habían propuesto --los sindicatos-- y no llegó a ser nada que tuviese que ver con algo que estuviésemos haciendo mal".

No obstante, la Consejería está a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear, que fue llamado por parte de los trabajadores, diga su dictamen. "Estamos expectantes. Somos respetuosos, pero no tenemos datos objetivos para pensar en eso", ha insistido Fernández Sanz, que ha dicho que seguirán vigilando la seguridad de los trabajadores y si, llegado el momento, es preciso contar con la ayuda de otro laboratorio, como ya ocurrió con el del hospital de Talavera cuando estaba actuando la inspección de trabajo, "no tendrá ningún problema".

De ahí que haya abundado en destacar la "normalidad" del funcionamiento de dichos laboratorios, pese a "lo que los trabajadores, a través de sus representantes, quieran manifestar".

Aunque ha mostrado "máximo respeto" a las actuaciones y reivindicaciones de los sindicatos, ha matizado que "no siempre pudo ser así".