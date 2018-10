Junta no descarta un acuerdo entre los candidatos "vivos" a dirigir el PP

Publicado 26/09/2018 11:42:59 CET

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha afirmado que no descarta que finalmente haya un acuerdo "entre los candidatos que aspiran a dirigir el PP y que han quedado vivos" para "intentar apañar un proceso en el que no creen", como son las primarias.

De este modo se ha pronunciado Hernando preguntado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana, sobre lo que el Ejecutivo regional espera del proceso de primarias del PP castellano-manchego.

"Me parece curioso el proceso que están llevando a cabo sobre todo porque este fin de semana hemos visto que quizás las primarias, en algunas ocasiones, sacan lo peor de nosotros mismos, y había denuncias de amenazas y de acorralamientos y suena bastante grave", ha dicho en alusión a la denuncia que hizo Carlos Velázquez.

"Me interesa, y quizás el día 27 saldremos de dudas, si son 2.400 inscritos más que los que se inscribieron para apoyar a Cospedal y si esos 2.400 no se inscribieron para apoyar a Cospedal porque no piensan apoyar al candidato de Cospedal y quieren apoyar al otro, que es el candidato de Cospedal en 'b', en simulado, por si acaso no funciona uno que funcione otro. Realmente esto es muy complicado porque candidatos de Cospedal son ambos", ha opinado.

Dicho esto, ha señalado que le "hace gracia que digan que uno es el candidato de Cospedal y otro no". "Mi opinión personal es que para intentar acorralar no tanto a Charly sino a otros, como pudiera ser Rosa Romero presentan, a Charly para intentar unificar los votos de los cabreados. Realmente, no descarten ustedes que en el último momento haya un acuerdo entre uno y otro, de los que han quedado medio vivos, para intentar apañar un poco un proceso en el que no cree la gente del PP que son las primarias", ha concluido.