Junta pone en marcha el Programa de Educación Ambiental Primavera 2026 con actividades gratuitas en toda C-LM

Actividad del Programa de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de sus delegaciones provinciales, pone a disposición de la ciudadanía de Castilla-La Mancha el Programa de Educación Ambiental Primavera 2026, con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones desarrolladas en los últimos años y reforzar la sensibilización ambiental en la región.

Como ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, "las actividades incluidas en este programa son gratuitas y se enmarcan en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030, alineándose con sus cuatro ejes prioritarios: cambio climático, biodiversidad, producción y consumo sostenibles y reducción de los riesgos naturales", según ha informado la Junta por nota de prensa.

"La educación ambiental es una herramienta fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, fomentando una ciudadanía comprometida y consciente de los retos ambientales actuales y futuros", ha señalado Gómez, quien ha destacado que este programa "permite seguir acercando el conocimiento ambiental a todos los rincones de la región y a públicos muy diversos".

Las actividades, impulsadas desde la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería, dan continuidad a las que se vienen desarrollando desde el año 2022 y se articulan a través de los Programas Centro, Aula y Natura, que permiten llevar a cabo acciones tanto en equipamientos propios de educación ambiental, como en centros educativos y en el medio natural.

De esta manera, se oferta un amplio abanico de actuaciones dirigidas a escolares en sus propios centros educativos, desde educación infantil hasta bachillerato y formación profesional, así como a entidades, familias y público en general.

A través de talleres, rutas dinamizadas, actividades participativas y juegos, guiados por equipos de profesionales de la educación ambiental en cada provincia, las personas participantes podrán descubrir cómo contribuir a la conservación de la biodiversidad, conocer acciones para la adaptación y mitigación frente al cambio climático, reflexionar sobre hábitos de producción y consumo sostenibles, y aprender cómo afrontar y reducir los riesgos asociados a desastres naturales.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha subrayado que "desde 2023, más de 100.000 personas han participado en las distintas actividades de estos programas, lo que demuestra el interés de la ciudadanía y el valor de estas iniciativas". En este sentido, ha detallado que la partida presupuestaria asciende a más de 785.000 euros para las tres próximas anualidades, destinándose 217.763 euros al ejercicio 2026.

En la actualidad, ya se encuentran disponibles los programas de las provincias de Albacete y Ciudad Real, que darán comienzo en las próximas semanas, y en breve estarán también accesibles los correspondientes a Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y acceder a los distintos programas a través de la pestaña 'Vuelven los programas de educación ambiental - primavera 2026' en el portal de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.