Junta presenta al Consejo Regional de Formación Profesional la Ley de FP y evalúa el Cuarto Plan en esta materia

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, atiende a los medios antes de su participación en el pleno del Consejo Regional de Formación Profesional. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes ante el pleno del Consejo Regional de la Formación Profesional el anteproyecto de ley de Formación Profesional y el Cuarto Plan de Formación Profesional.

Así lo ha expuesto el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, que ha acudido a la sesión plenaria del Consejo acompañado por la titular de Economía regional, Patricia Franco, reivindicando "la fortaleza de la andadura de la Formación Profesional" en la región.

Sobre el anteproyecto de Ley, Pastor ha reiterado que Castilla-La Mancha será "la primera comunidad autónoma" en establecer una ley autonómica "después de que el Ministerio haya sacado su ley de Formación Profesional".

"Una ley que queremos que sea muy realista, muy ajustada a las necesidades del territorio, que vertebre también y cohesione toda nuestra comunidad autónoma, que tenga especial incidencia en las oportunidades que queremos darles a los jóvenes", ha declarado el consejero de Educación. Además, ha subrayado que la normativa incorpora el blindaje de la formación dual para incrementar la participación del ámbito laboral.

En cuanto al Cuarto Plan de Formación Profesional, ha señalado que "tiene como horizonte de trabajo hasta el 2030".

Pastor ha reivindicado que la región despliega cerca de "mil ciclos formativos", lo que consituye una oportunidad especialmente para "57.000 jóvenes", señalando que los estudiantes "entre los 18 y los 24 años ocupan más del 82% de las plazas de formación profesional".

Asimismo, ha destacado otras iniciativas, como el programa Conecta Talento 2+3, que permite a los estudiantes adquirir una doble titulación en FP de grado superior y universitaria, así como "programas de enlace y formación que lleven a los chavales desde la ESO directamente al itinerario de la formación profesional".

De su lado, Patricia Franco ha señalado que el anteproyecto de ley sitúa a la región "en primera pista de salida en lo que es la normativa autonómica en materia de Formación Profesional". En línea con las palabras de Pastor, la consejera de Economía ha destacado "el componente dual para trabajar directamente con nuestras empresas", así como "la creación de una red de centros regionales de formación profesional que es lo que pretendemos avanzar en el marco normativo".

En cuanto al Cuarto Plan de FP, Franco ha destacado que "de las 40 acciones, 33 ya están en marcha, es decir, más del 83% del contenido".

Por otra parte, reconociendo el peso de los jóvenes en este itinerario educativo, la consejera ha puntualizado que "el 17% del total de las personas que han sido partícipes del cuarto plan de formación profesional el pasado año son personas que están en la franja de edad de los 45 a los 54 años". Así, ha puesto en valor el componente de "aprendizaje a lo largo de toda la vida" y las oportunidades que abre en materia de recualificación profesional.