La Junta presenta una programación "abierta, variada y todos los públicos" para su estand en la Feria de Albacete

Inauguración del estand de la Junta en la Feria. - JCCM

ALBACETE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha inaugurado el estand institucional que el Gobierno regional regenta en el Recinto Ferial en el marco la Feria de Albacete.

Bajo el título 'Albacete, destino con historia', el Ejecutivo autonómico busca hacer del pabellón regional "mucho más que un eestand institucional" convirtiendo la propuesta en un escaparate turístico que reúne patrimonio, cultura, tradición y experiencias para mostrar al visitante "la diversidad y la autenticidad" de la provincia de Albacete, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Ruiz Santos ha explicado que, como cada año, el estand del Gobierno autonómico tiene como eje el turismo y, en esta ocasión, la historia como hilo conductor. Así, a través de recreaciones históricas y representaciones teatrales populares, el público podrá acercarse a diferentes municipios y conocer algunos de los eventos, personajes y acontecimientos que han marcado la identidad de la provincia y del conjunto de la región.

En concreto Villapalacios, Caudete, Munera, Vianos, Alcaraz, Almansa y Lezuza son las localidades protagonistas de este año con una programación que volverá a dedicar las tardes a la música con conciertos de artistas y grupos de la provincia y que guardará también espacio para el deporte (con la presentación del Bueno Arenas Albacete Basket), la gastronomía (con la entrega de los tradicionales premios 'Campo y Alma') y el movimiento social (con la entrega de reconocimientos de AFA Villarrobledo).

Además, en esta edición y tras el "gran éxito" logrado el pasado año, se consolida la actividad guiada 'Conoce la Feria', propuesta en la que medio millar de personas jubiladas de la provincia tendrá la oportunidad de disfrutar de un recorrido guiado por los espacios más emblemáticos del Recinto Ferial de la mano de las guías de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo.

Destacable es también la cita que el Gobierno de Castilla-La Mancha dedica cada año a la igualdad y que, en esta ocasión, favorecerá una jornada de convivencia entre 200 mujeres procedentes de diversos puntos de la provincia.

La propuesta se completa con un photocall que estará disponible en horario de tardes a las puertas del pabellón de la Junta en el que los y las visitantes podrán aderezar sus looks con elementos propios de las citadas recreaciones populares y llevarse el recuerdo a casa en forma de foto.

Entre las principales novedades de este año destaca que el acto institucional del día contará con una intérprete en lengua de signos, contribuyendo así a hacer del estand un espacio "más inclusivo y solidario".

Además, por primera vez en la historia, y con el objetivo de que las propuestas preparadas lleguen a un mayor número de personas, las presentaciones podrán seguirse en streaming desde el canal de YouTube https://www.youtube.com/@estandjccmferiadealbacete.