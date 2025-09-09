La Junta reconoce a seis empresas de la región por sus prácticas de consumo

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha reconocido a seis empresas de la región por el desarrollo de sus prácticas en materia de consumo. Se trata de Wool Dreamers, Trufazero, Mibiliario Urbana, La Balluca, Librería Alicia y Virtualtwin

Así consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que en su edición de este martes que recoge Europa Press, publica el fallo de la Comisión Regional de Distintivos en materia de consumo.

Así, a Wool Dreamers (Mota del Cuervo, Cuenca) se le reconoce por sus buenas prácticas en producción, distribución y comercialización de productos del sector de la lana; a Trufazero S.L (Cifuentes, Guadalajara) por su promoción de la alimentación saludable y sostenible y del consumo responsable y de proximidad, y a Mobiliario Humana (Cuenca), sus iniciativas de economía social y solidaria.

En el caso de La Balluca (Milmarcos, Guadalajara), ha sido reconocida por su producción ecológica para un consumo de proximidad y sostenible, y Librería Alicia (Villarrobledo, Albacete), por sus iniciativas de dinamización local en el ámbito del consumo cultural.

Mientras, a Virtualtwin Comunicaciones S.L (Toledo) se le ha premiado por sus Servicios de atención al cliente.