Junta reinvindica que C-LM es la segunda comunidad autónoma que más empleo ha creado en junio

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, analiza en rueda de prensa los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio en la región. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de todo el país en la que más empleo afiliado se ha creado en el mes de junio y ha alcanzado las 826.912 personas de alta en la Seguridad Social, la cifra más alta de empleo de toda la serie histórica en la región con independencia del mes analizado.

Así lo ha valorado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, que ha destacado que el crecimiento del empleo afiliado en Castilla-La Mancha en el mes de junio triplica prácticamente la media nacional, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

El paro en la región ha cerrado en el mes de junio en 113.853 personas, el dato de desempleo más bajo en Castilla-La Mancha en el ecuador del año desde el año 2008.

"Hay que remontarse 18 años para encontrar en la región un dato de paro más bajo que el actual", ha señalado Nuria Chust, destacando que el desempleo ha caído en 1.602 personas en Castilla-La Mancha en términos intermensuales, un 1,39%, y lo ha hecho en 5.064 personas con respecto al año anterior, un 4,26%.

"En el mes de junio, el paro ha bajado tanto en hombres como en mujeres, de manera especialmente intensa en el desempleo femenino; y lo ha hecho en todos los sectores de actividad salvo en personas sin empleo anterior, y en todas las provincias de la región", ha indicado la viceconsejera.

Además, todos los sectores, sin excepción, y todas las provincias tienen hoy menos desempleo que hace un año en Castilla-La Mancha. En agricultura cae en 447 personas, un 8,93%; en industria baja en 224 personas, un 2,24%; lo hace en 637 personas en construcción, un 8,24%; cae en servicios un 4,66%, 3.987 personas desempleadas menos; y baja en 231 personas en el colectivo sin empleo anterior, un 2,18%.

Por provincias, el paro baja en términos interanuales en Albacete en 997 personas, un 4,55%; cae en 1.577 personas en Ciudad Real, un 4,96%; baja en 79 personas en la provincia de Cuenca, un 0,91%; cae en 64 personas en Guadalajara, un 0,53%; y desciende en 2.637 personas en la provincia de Toledo, una caída interanual del 5,26%.

"Al descenso del paro se suma además un incremento en la afiliación a la Seguridad Social que mantiene a Castilla-La Mancha en unos niveles históricos de empleo", ha valorado Nuria Chust, señalando que la cifra de afiliación a la Seguridad Social de junio, 826.912 personas, "es la más alta de toda la historia, con independencia del mes analizado en la región".

En el pasado mes se han creado en Castilla-La Mancha 12.632 nuevos empleos, un incremento del 1,55% "que sitúa a la región como la segunda comunidad autónoma en creación de empleo afiliado en el mes de junio en todo el país, triplicando el comportamiento de la media nacional". En términos interanuales, en Castilla-La Mancha se han creado 21.043 nuevos empleos, un 2,61% más.

Ese buen comportamiento del empleo afiliado se ha trasladado también al empleo de personas trabajadoras autónomas en la región, que marca la cifra más alta para cualquier mes desde septiembre de 2009, con 151.904 personas trabajadoras autónomas, "después de crecer en 408 personas en el último mes y de sumar 1.603 nuevos autónomos y autónomas en el último año en Castilla-La Mancha". Por último, en cuanto a los contratos de trabajo, en la región se firmaron en junio 75.872 contratos y el 43,45% de ellos fueron de carácter indefinido.

11 AÑOS DE COMPROMISO CON EL EMPLEO EN LA REGIÓN

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral ha recordado que en estos días se cumplen 11 años de la llegada al Gobierno de la región del presidente, Emiliano García-Page, "y lo hizo con un firme compromiso de dar la vuelta a la situación de desempleo que había en Castilla-La Mancha".

Ese compromiso, ha señalado Nuria Chust, se está reflejando en la mejora y consolidación del mercado de trabajo regional "y desde entonces el paro ha bajado en más de 101.000 personas en la región, un 47,1%; y se han creado en la región un total de 187.281 nuevos empleos, un 29,28%", ha finalizado.