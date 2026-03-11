Junta replica a Núñez sobre la presencia de Page en CyL: "Lo que peor lleva es que a él no le llamen para hacer campaña"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ
TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha contestado al presidente del PP, Paco Núñez, que lo que a él le molesta es que "no le llamen para hacer campaña" en Castilla y León.
A preguntas de los medios en rueda de prensa, Padilla ha contestado al líder del PP, que ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que deje de "confundir" a la gente después de ir a Castilla y León a pedir el voto para "un candidato sanchista", en relación a Carlos Martínez.
"Creo que lo que peor lleva es que a él no le llaman para hacer campaña, incluso en municipios de dentro de Castilla-La Mancha. Ni en Castilla y León, ni en ningún sitio", ha remarcado la consejera portavoz.
La presencia de García-Page en Castilla y León tiene como propósito "poner a Castilla-La Mancha como ejemplo", fijándose en esta región y en su presidente, algo "muy positivo" y que sirve de espejo para otras regiones.
Asimismo, ha indicado que al candidato del PSOE para presidir Castilla y León "le iría mejor aplicando las políticas que se están desarrollando en Castilla-La Mancha".