Junta replica a PSOE Murcia que C-LM lleva 47 años siendo solidaria: "Lo trasvasado habría abastecido a España"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, a las 11:30 horas, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha replicado al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, que la región "lleva 47 años siendo solidaria con el trasvase de Tajo-Segura, con 15.148 hectómetros cúbicos trasvasados", cantidad que "hubiera servido para abastecer a toda España durante seis años".

"Que nos hablen de falta de solidaridad, me parece bastante descabellado por utilizar un término correcto y respetuoso", ha dicho la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, que ha salido al paso de las críticas del también delegado del Gobierno murciano, que este martes, tras conocer el recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha, criticó al presidente regional, Emiliano García-Page, asegurando que "vuelve a demostrar su hipocresía: exige solidaridad territorial mientras la niega con el agua".

Preguntada por los medios por dichas afirmaciones, Padilla ha defendido que la demanda del Gobierno castellanomanchego "no responde a ninguna hipocresía", sino "a un principio básico, que es que el desarrollo de una comunidad autónoma no puede depender sistemáticamente de perjudicar a otra región, y además hacerlo de manera indefinida, como pretenden en Levante y, concretamente, parece que también el delegado del Gobierno en Murcia".

Dicho esto, ha insistido en que el elemento clave de esta acción legal contra el Ejecutivo central es que no se están cumpliendo los caudales ecológicos que establece la ley y que establece las sentencias del Tribunal Supremo. "Por lo tanto, no es una discusión política, es una obligación legal y medioambiental. No debería de haber debate, y menos en alguien que se considera socialista y defensor del medioambiente", ha dicho en alusión a Lucas.

EL SILENCIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, "DELIBERADO"

En cuanto al recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, Padilla ha asegurado que las relaciones institucionales con el Ejecutivo central "son las que son porque hay una parte que no responde".

También preguntada por los medios, Padilla ha criticado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se haya sentado, desde que llegó al cargo, con el presidente de una comunidad autónoma, "que además, por cierto, es de su mismo partido". "Bueno, no milita, pero digamos la misma línea de gobierno", ha apostillado.

Dicho esto, ha reparado en que tomar la decisión de recurrir al Gobierno central, "que es del mismo partido, no ha sido fácil. "Pero se ha terminado actuando así porque no ha habido encuentro ni señales, evidentemente, todo apunta a que es deliberado".

"Cuando mandan una carta o te llaman por teléfono, lo lógico es contestar", ha lamentado Padilla, que ha asegurado que si el Ejecutivo central decide dar el paso y modificar las reglas de explotación "para cumplir con la ley y con la que ha dicho el Tribunal Supremo, evidentemente" el Gobierno castellanomanchego retirará el recurso.

CRÍTICA AL PP

De igual modo, la portavoz ha aprovechado la ocasión para volver a arremeter contra el Partido Popular de Castilla-La Mancha, al que afea su doble posición en materia de agua.

"El sábado, Lucas Torres, uno de los jefes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, afirmaba que apoyarían al Gobierno de la región en la presentación de este recurso. Ayer, Carolina Agudo, otra jefa del PP de Castilla-La Mancha, dice que lo del recurso es un brindis al sol. ¿Qué pasa? Que vino otra vez Tellado hoy y ya les ha dicho lo que tienen que hacer", ha dicho en alusión a la visita del secretario general del Partido Popular que cursa este miércoles a Cuenca.

"Si el PP gobernara en España, se hubieran hecho más trasvases de los que se han hecho en este periodo. Tendríamos claro que seguiría vigente el memorándum de la vergüenza, y tendríamos claro que el PP de Castilla-La Mancha lo apoyaría como lo hizo en el pasado, porque jamás se ha enfrentado a sus jefes de Madrid. Nunca se ha enfrentado ni a Tellado, ni a Rajoy, ni a Acebes, ni por supuesto a Cospedal", ha concluido.