Junta respaldará a empresas de C-LM que acudan a la 'Seoul Food&Hotel' de Corea del Sur para abrir nuevos mercados

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y el embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk. - JCCM

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha participará en la feria 'Seoul Food&Hotel 2026' para abrir al sector agroalimentario nuevos mercados en Asia. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, tras una reunión de trabajo con el embajador de la República de Corea en España.

Caballero ha atendido la invitación del embajador de Corea en España, Lim Soosuk, para que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visite en próximas fechas la sede de la Embajada de Corea en España y mantenga un encuentro con la representación diplomática del país asiático, así como con representantes empresariales y culturales de cara a fortalecer los vínculos de Castilla-La Mancha con Corea del Sur.

Según informa el Ejecutivo, en esta reunión de trabajo en la Embajada de la República de Corea en España, se ha profundizado en el impulso a las relaciones institucionales, comerciales y culturales de Castilla- La Mancha con Corea del Sur y se ha avanzado en los detalles para la participación de la región en 'Seoul Food&Hotel', que es la principal feria de alimentos y bebidas de Corea del Sur y es reconocida por su importante presencia profesional, su alta calidad y su alcance global.

Esta feria, es uno de los eventos más grandes de la industria alimentaria en Asia, atrae a los principales compradores internacionales y líderes del sector. Este evento internacional se celebrará del 9 al 12 de junio de 2026 en Seúl.

A día de hoy, más de una docena de empresas de Castilla-La Mancha se han registrado para participar en el pabellón nacional. "Van a participar bodegas y almazaras, así como otras empresas de nuestro sector agroalimentario vinculadas a productos agroalimentarios de calidad reconocida internacionalmente", ha explicado.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos convencidos de que se trata de una enorme oportunidad para abrir nuevos mercados de exportación en Corea y en el continente asiático por la importancia de la feria, su dimensión y su gran proyección", ha remarcado.

Por otro lado, José Manuel Caballero ha anunciado que, con el objetivo de reforzar la presencia institucional de la región, el IPEX dispondrá de un estand dentro del pabellón nacional organizado por FIAB.

"Esto permitirá a Castilla-La Mancha contar con un stand institucional desde el que se promocionarán los productos y la región en su conjunto", ha señalado.

Asimismo, Caballero ha indicado que el Gobierno regional participará con la delegación de trabajo que sirva de apoyo a la promoción del sector agroalimentario de la región.