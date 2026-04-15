Junta y sindicatos se reúnen el 29 para avanzar en ley que desarrollará nuevo modelo de carrera profesional sanitaria

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TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales se reunirán el día 29 de abril para avanzar en la ley que desarrollará el nuevo modelo de carrera profesional en el Servicio de Salud de la región, una vez que este martes ambas partes alcanzaran un principio de acuerdo para reactivarla, un pacto que será suscrito el próximo lunes, 20 de abril, en un acto institucional presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha celebrado este principio de acuerdo en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno. "No saben lo bien que nos sienta cumplir y la alegría que nos da poder hacerlo, a pesar de las dificultades", ha sentenciado.

Ha aprovechado estas palabras para destacar cómo el Gobierno de Emiliano García-Page "ha llevado a cabo el 100% de la recuperación de los derechos y de la recuperación de la carrera profesional", mientras que el PP "fue el que hizo el 100% de los recortes, de los despidos y de la eliminación de la carrera profesional".

Dicho esto, y para que el presidente del PP, Paco Núñez, "duerma tranquilo", ya que no tiene claro que "se haya puesto muy contento" por este acuerdo, ha querido informar Padilla que al día siguiente que se firme el pacto, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Consejería de sanidad ya tienen programada una reunión con el Gabinete Jurídico de la Junta para empezar a trabajar en la ley que desarrollará el nuevo modelo de desarrollo profesional para los sanitarios de la región. Y el día 29, ha indicado, tendrán una siguiente reunión con los sindicatos para avanzar en esa ley.

Además, ha puntualizado, paralelamente se va a trabajar en la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario que permitirá a los profesionales acceder o progresar en su carrera profesional en función de la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

Este proceso se desarrollará mediante distintas convocatorias y permitirá avanzar hasta un máximo de dos grados de carrera profesional, posibilitando una adecuación progresiva del nivel profesional a los años de servicio prestados.

Asimismo, se prevé una convocatoria específica dirigida a aquellos profesionales que participaron en el procedimiento ordinario de carrera profesional convocado en 2010, que posteriormente quedó paralizado, incorporando su situación al nuevo marco de desarrollo profesional.

Los efectos económicos asociados al reconocimiento de los distintos grados se desplegarán de manera gradual a lo largo de los próximos años.

LOS SINDICATOS "HAN ESTADO A LA ALTURA"

Esther Padilla ha querido agradecer la "seriedad" de los sindicatos en este proceso de negociación que, según ha dicho, "han estado a la altura" y han sido conscientes de las dificultades, de lo mucho que había que recuperar y de lo complicado que es llevar a cabo la recuperación de la carrera profesional sanitaria para una comunidad autónoma que "está infrafinanciada" y que ha tenido que hacer "un esfuerzo mayor" porque el Partido Popular "nos dejó en el pelotón de cola de muchas cuestiones y de una manera muy especial en la sanidad pública".

Ha recordado que el PP eliminó la carrera profesional en 2012 con una ley "con la que destrozaron" la sanidad pública de Castilla-La Mancha, los servicios sociales, la educación y "tanta y tanta atención que había hacia los ciudadanos desde los distintos ámbitos de las consejerías".

"Llevamos 11 años cumpliendo, llevamos 11 años reconstruyendo el gran edificio que demolió el Partido Popular, pero lo hemos hecho en un orden de prioridad".