La Junta sitúa el Festival de Artes Escénicas de Calzada como ejemplo de cultura como motor de igualdad de oportunidades

Presentación del Festival de Artes Escénicas de Calzada de Calatrava. - JCCM

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado el papel de la cultura como herramienta de igualdad de oportunidades, cohesión territorial y dinamización de los municipios, con motivo de la presentación del XIX Festival de Artes Escénicas de Calzada de Calatrava, que se celebrará del 6 al 22 de noviembre.

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, ha puesto en valor este acontecimiento cultural y el esfuerzo del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con su alcaldesa a la cabeza, Gema García, para elaborar una programación de estas características, según ha informado la Junta por nota de prensa. En este sentido, ha subrayado que "no hace falta ser una gran ciudad para organizar grandes acontecimientos culturales. Lo que hace falta es compromiso, ilusión, capacidad de organización y una apuesta decidida por la cultura".

El festival ofrecerá durante tres fines de semana una programación que combina teatro, música, poesía y distintas manifestaciones artísticas, con propuestas que acercan tanto los textos clásicos como la creación contemporánea a públicos de diferentes edades. Entre sus principales atractivos figura el homenaje a la actriz Petra Martínez, Premio Nacional de Teatro en 2022 junto a Juan Margallo, que presentará el recital 'Hagamos un trato', acompañada por Luis Santana.

El delegado provincial ha destacado también la presencia de espectáculos familiares y la participación de la Universidad Popular, cuyo protagonismo en la programación y representación teatral de clausura refleja que "la cultura no solamente se contempla, también se aprende, se practica y se construye desde la participación".

LA CULTURA COMO POLÍTICA DE IGUALDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL

Durante su intervención, José Caro ha defendido que el acceso a la cultura debe garantizarse con independencia del municipio de residencia, de ahí que haya señalado que "vivir en una gran ciudad o en un municipio rural no debería determinar nuestras oportunidades para disfrutar de un buen espectáculo, asistir a una representación teatral o descubrir nuevas propuestas artísticas".

Una visión que forma parte de las políticas culturales del Gobierno de Emiliano García-Page, que trabaja junto a los ayuntamientos para acercar producciones de calidad a todos los rincones de Castilla-La Mancha y favorecer que los municipios sean también espacios de creación y referencia cultural.

MÁS DE 250 PROPUESTAS EN 2026

En este contexto, ha aportado los datos relativos a la provincia de Ciudad Real, donde se destinan más de 375.700 euros y se celebran 250 actuaciones a través de la Red de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha.

Para Caro, estas cifras reflejan una política cultural que trasciende la programación de espectáculos y que genera oportunidades para las compañías y los profesionales del sector, impulsa la actividad de los municipios y facilita que la ciudadanía disfrute de propuestas artísticas sin tener que desplazarse a las grandes ciudades.

Por ello ha manifestado que "nuestros pueblos no pueden ser únicamente espectadores de la actividad cultural que se desarrolla en las grandes ciudades; tienen que ser también protagonistas, creadores y espacios de referencia cultural", y ha concluido animando a los vecinos y vecinas de Calzada de Calatrava, de la comarca y del conjunto de la provincia a participar en esta edición.

Por su parte, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, que ha estado acompañada por la concejal de Cultura, Isabel García, ha destacado que desde el consistorio se ha apostado "por un festival que arranque sonrisas que en nuestro pueblo sabemos que es lo que más le gusta a nuestro público". Por tanto, "es el humor, la línea conductora de nuestro de nuestro festival también en esta edición".

Además, la alcaldesa ha resaltado la celebración de esta cita cultural "como revulsivo frente a la despoblación, dándole vida a nuestro pueblo en la época más complicada del año para nuestro comercio y hostelería local, que es justamente el otoño".

Por último, Gema García ha agradecido "el apoyo constante" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que en los municipios pequeños se pueda ofrecer programación de cultural de calidad, "si no fuera tanto por la Red de Teatro de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha como por las diferentes líneas de subvenciones, como por ejemplo actividades culturales en áreas no urbanas, para pueblos pequeños como Calzada de Calatrava sería imposible ofrecer la calidad que ofrecemos año tras año", ha concluido.