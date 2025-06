Junta trabaja para que los cuatro helicópteros sanitarios puedan transfundir sangre a pacientes traumáticos graves

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para desplegar la capacidad de transfundir sangre a los helicópteros con base en las provincias de Albacete y Toledo, de tal forma que las cuatro aeronaves con las que cuenta la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario dispongan de este arsenal terapéutico, aumentando la operatividad y disponibilidad de hemocomponentes para transfusión.

Así lo ha anunciado el director gerente del Sescam, Alberto Jara, durante la inauguración de las I Jornadas Internacionales de Transfusión Prehospitalaria, en las que se dan cita más de 300 profesionales sanitarios, entre ellos expertos investigadores y líderes internacionales en el ámbito de la transfusión sanguínea de emergencia, que se celebran en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Precisamente, según recuerda el Gobierno regional, este fue el hospital que vio nacer en 2014 el primer programa de transfusión extrahospitalaria con medios aéreos en España, fruto de la colaboración de un grupo de profesionales, tanto del helicóptero sanitario de Ciudad Real como del Centro de Transfusión de este centro sanitario.

"Profesionales que quisieron, que creyeron que era factible la creación de este programa y que se pusieron manos a la obra, no sin dificultades por la ausencia de legislación en España", ha afirmado Jara.

'Gigante 2' fue el primer helicóptero sanitario en España en estar habilitado para transfundir sangre a pacientes traumáticos graves en el lugar del accidente y realizar procedimientos de resucitación hemostática precoz durante el traslado al hospital. Posteriormente, otras comunidades como Aragón y Andalucía han incorporado esta prestación, pero no la tienen disponible durante las 24 horas del día como en Castilla-La Mancha.

En noviembre de 2022 se dio un paso más y se desplegó el programa de transfusión extrahospitalaria al helicóptero con base en Cuenca, 'Gigante 3', así como a las unidades de emergencias terrestres. Además, se ha trabajado en mejorar el sistema logístico y trazabilidad del programa para garantizar las máximas condiciones de seguridad en los procedimientos.

Hasta el momento, según ha indicado Alberto Jara, se han transfundido más de 162 concentrados de Hematíes 'Cero' Negativo en los 111 procedimientos de transfusión prehospitalaria realizados en Castilla-La Mancha, cumpliendo todos los controles de calidad, trazabilidad, conservación, temperatura, seguridad y hemovigilancia de los componentes sanguíneos en el helicóptero, obteniendo el beneficio óptimo de la transfusión en el paciente.

COLABORACIÓN EN RED: UN MODELO DE EXCELENCIA

El director gerente del Sescam ha subrayado que el éxito de este programa radica en la estrecha colaboración entre la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y los Centros de Transfusión del Hospital General Universitario de Ciudad Real y el de Albacete-Cuenca.

Este modelo de trabajo en red combina la experiencia de equipos profesionales multidisciplinares con un enfoque centrado en la coordinación, la colaboración entre distintos centros y la búsqueda de excelencia, asegurando que cada transfusión prehospitalaria tenga el máximo impacto positivo en la vida del paciente.

"Este programa representa un salto cualitativo sin precedentes en la atención prehospitalaria, colocándonos a la vanguardia en España y mejorando significativamente las posibilidades de supervivencia de los pacientes en situaciones críticas", ha asegurado Jara, quien ha explicado que iniciar una transfusión en el lugar del incidente o durante el traslado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Y es que, tal y como recoge la evidencia científica, cada minuto de retraso en activar un protocolo de transfusión masiva supone un cinco por ciento de incremento de la mortalidad de ese paciente. "No se trata solo de cifras. Se trata de personas, de decisiones difíciles en escenarios complejos, y de brindar atención con la máxima calidad y humanidad, incluso en las condiciones más adversas", ha afirmado.

UN MODELO A SEGUIR

El programa de transfusiones extrahospitalarias del Sescam se erige como un referente para otros sistemas de emergencias, estableciendo un estándar nacional e internacional en el manejo de pacientes críticos. "Hoy celebramos, no solo el avance clínico, sino el compromiso de todos: médicos, enfermeros, técnicos, centros de transfusión y servicio de emergencias, que han hecho posible superar el centenar de transfusiones prehospitalarias", ha dicho el director gerente del SESCAM.

Este hito, ha manifestado, reafirma también el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la mejora continua de los servicios de excelencia a los ciudadanos y demuestra como la Consejería de Sanidad sigue liderando el camino hacia la innovación sanitaria y prestación asistencial de primer nivel.

"La innovación no siempre nace en grandes laboratorios ni en congresos internacionales. A veces nace en un helicóptero sobrevolando la llanura, en una base rural o en la decisión valiente de un equipo que dice que sí se puede" ha indicado Jara, quien ha añadido que la transfusión prehospitalaria no es solo un avance técnico, "sino una declaración de principios, como que la distancia no puede ser una barrera, que el tiempo no puede ser un verdugo y que cada vida merece todas nuestras herramientas, incluso antes de llegar al hospital".

En este sentido, ha aseverado que Castilla-La Mancha ha demostrado que, con trabajo coordinado, compromiso clínico y visión institucional, "se puede hacer historia desde lo público, desde lo cercano, desde lo concreto". Por ello, ha dado las gracias a todos los participantes en estas Jornadas por compartir su conocimiento y experiencia, así como "por defender que la medicina de emergencias no es la última línea, sino muchas veces la primera y definitiva oportunidad".