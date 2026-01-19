La Junta y la UCLM sellan un acuerdo para propiciar que los fondos europeos lleguen a las pymes de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha en la firma del acuerdo de fondos europeos. - UCLM

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han firmado este lunes en Ciudad Real un convenio de colaboración destinado a impulsar la llegada de fondos europeos al tejido empresarial y asociativo de la región, con especial atención a las pymes y micropymes, que encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de financiación.

El convenio, firmado por el rector de la UCLM, Julián Garde, y el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tiene una dotación de 60.000 euros y una duración inicial de un año, prorrogable, y permitirá prestar labores de soporte y consultoría a empresas y entidades en materia de proyectos europeos.

Caballero, tras la firma del convenio, ha subrayado la necesidad de "rodearnos de los mejores" para aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión Europea, algo que, a su juicio, pasa por contar con la UCLM como "el mejor laboratorio de talento que puede existir en nuestra región", gracias a su estructura y a su cuerpo docente.

El vicepresidente segundo ha puesto el acento en el dinamismo de Castilla-La Mancha en la captación de fondos europeos, situándola entre las comunidades que más financiación reciben.

En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha venido trabajando activamente en distintos frentes europeos, como la estrategia de incorporación de jóvenes a la agricultura, que se elevará en junio al Comité de las Regiones, la fijación de posición sobre el próximo marco financiero plurianual o el debate en torno a la Política Agraria Común, donde existe, según ha advertido, un "cuestionamiento claro" de los recursos disponibles.

Para la defensa de los intereses regionales en estos ámbitos, ha considerado "indispensable" el apoyo técnico y el conocimiento que aporta la universidad.

Por su parte, el rector de la UCLM ha agradecido la colaboración "constante" con el Gobierno regional y ha explicado que el objetivo del acuerdo es incrementar aún más la captación de fondos europeos, apoyándose en la Oficina de Proyectos Europeos de la universidad.

El rector ha señalado que el reto ahora es trasladar esa experiencia acumulada en investigación al sector empresarial, donde muchas pymes y micropymes no logran acceder a las convocatorias.

En la misma línea, la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, ha indicado que el acuerdo pretende acercar las convocatorias europeas a empresas y entidades, prestando asistencia técnica y aprovechando el conocimiento de quienes ya gestionan este tipo de proyectos, con el objetivo final de avanzar en la convergencia y los niveles de riqueza de Castilla-La Mancha respecto al resto de regiones europeas.