El jurado declara culpable por unanimidad al autor del crimen machista de Nohales

CUENCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado, por unanimidad, ha declarado culpable a C.B., autor del crimen machista de Nohales, por matar a su expareja Cristina e intentar acabar con la vida de su acompañante M.C.

También le han declarado culpable, por unanimidad, de incumplir la orden de protección y del delito de allanamiento de morada.

Los nueve miembros del jurado han considerado probados la mayoría de los hechos objeto de veredicto, a excepción del que sostenía que C.B. merodeó por el lugar de trabajo de Cristina en una fecha anterior al crimen y alguno relacionado con los análisis de drogas del condenado.

El juicio queda ahora visto para sentencia y será el juez quien dictará la pena y las indemnizaciones a los afectados por el suceso.

Ante esta declaración del jurado, el ministerio fiscal pedirá las máximas penas en todos los delitos del escrito, incluyendo las circunstancias agravantes. En total, su petición alcanza los 40 años de prisión por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, allanamiento de morada y quebrantamiento de la orden de alejamiento.