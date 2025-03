El jurado popular declara culpable al acusado de apuñalar hasta la muerte a un joven en Toledo

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Toledo desde el pasado lunes ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a F.J.I.G., quien ha sido juzgado estos días acusado de apuñalar hasta la muerte a un joven al salir de un bar en la capital castellanomanchega.

Durante la vista, el acusado --que se encuentra en prisión por esta causa desde el 13 de marzo de 2023-- se acogió a su derecho a no declarar. "No quiero decir nada", llegó a decir en su declaración final.

En el transcurso del juicio, J.M.G.V., uno de los testigos, que estuvo con el finado toda la noche de bares y le auxilió tras la agresión, afirmó que el acusado se ensañó contra su amigo con un arma "considerable" y de una forma y una "velocidad que no era normal".

Asimismo, los peritos certificaron que las heridas que sufrió X.G.C son compatibles con un arma blanca monocortante que produjo una hemorragia "muy grave" y que le afectó a áreas vitales. Además, también verificaron que de los restos analizados en la bota del acusado se obtuvo una mezcla genética de ADN de procesado y víctima.

LAS PENAS

En sus conclusiones la Fiscalía pidió al jurado que emitiera un veredicto de culpabilidad por asesinato --con una petición de pena de 23 años de prisión-- para F.J.I.G señalando que quiso matar a la víctima "aceptando que con su conducta produciría el resultado de la muerte" y actuando "con absoluto desprecio" por la vida de la misma.

De su lado, la acusación particular también pidió al jurado un veredicto de culpabilidad para el acusado por un delito de asesinato, pidiendo el máximo de 25 años de prisión, añadiendo la agravante de "alevosía", porque le hizo un 'mataleón', refiriéndose a la técnica de artes marciales, que consiste en agarrar a alguien por el cuello desde atrás y cortarle la respiración.

Finalmente, el abogado del defendido argumentó algunas cuestiones que no están "claras" tras el juicio y que no "ayudan a entender" a que el autor de los hechos fue F.J.I.G, por lo que solicitó la libre absolución del acusado, o si no fuera posible, la petición de un delito de homicidio.