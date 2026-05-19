El jurado popular declara culpable de la muerte de un hombre en Bargas al acusado, que admitió que quería hacerlo

Ultima sesión del juicio contra el acusado de la muerte de un hombre en Bargas. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha considerado este martes a I.A.P., por unanimidad, culpable de la muerte de otro hombre, J.D.M.S., el 24 de junio de 2022 en Bargas (Toledo). El pronunciamiento se produce después de que el propio encausado reconociera que quería matar a la víctima durante la primera sesión del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Provincial de Toledo.

Los miembros del jurado --cuatro hombres y cinco mujeres-- han considerado al acusado culpable del delito de homicidio doloso, teniendo en cuenta el testimonio del acusado, el de los forenses y la Guardia Civil y las pueblas testificales, bastándole para ello una media hora de deliberación.

El jurado considera que el acusado no es merecedor de los beneficios de suspensión de la pena de prisión que pudiera corresponderle, teniendo en cuenta su propia declaración, como tampoco lo es de que se solicite el indulto al Gobierno de la Nación, por esa misma declaración de culpabilidad.

Previamente, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha rebajado a 13 años y seis meses de prisión la pena solicitada para I.A.P., al modificar sus conclusiones definitivas y considerar que este hombre es responsable de un delito de homicidio doloso, y no de uno de asesinato con alevosía y ensañamiento del que le acusaba inicialmente y por el que pedía 25 años de cárcel.

El juicio, inicialmente fijado para toda la semana, ha acelerado su desarrollo después de que el acusado reconociese en la sesión de este lunes que quería matar a la víctima y que cuando abandonó su cuerpo tras una pelea en la que hubo golpes "fuertes" entre ambos, pensó que estaba ya muerto.

A tenor de esa confesión --que propició que la defensa renunciase a la práctica de la prueba--, se escucharon a petición del Ministerio Público, las declaraciones de varios agentes de la Guardia Civil y de los forenses que practicaron la autopsia, lo que ha motivado que esta parte cambiase finalmente su relato de hechos, centrándose en las lesiones recibidas por la víctima.

La defensa también ha modificado su escrito de alegaciones y, "por coherencia" con la declaración del acusado y con las pruebas que se han practicado, se ha adherido a lo manifestado por el Ministerio Fiscal en cuanto al delito cometido y en cuanto a la pena solicitada.