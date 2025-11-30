Juzgan este lunes en Albacete a un hombre para el que piden 8 años por violar a su sobrina menor durante 6 años

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará a N.P.J.B este lunes, 1 de diciembre, por abusar durante seis años de su sobrina menor de edad, cometiendo un presunto delito sexual por el que la Fiscalía ha pedido 8 años de cárcel.

El texto de acusación detalla que el procesado vivía con la abuela de la menor, y aprovechaba cuando sus padres la dejaban de visita para agredirla sexualmente. Las noches en que se quedaba a pernoctar en ese domicilio, el hombre se introducía en su dormitorio y se la llevaba a su habitación en brazos.

Allí la desnudaba y la intentaba penetrar, en una escena que se repitió desde que la menor tenía seis años hasta que menstruó por primera vez, a los doce, apunta la Fiscalía, que añade que como consecuencia de los hechos la menor padece trastorno de estrés postraumático grave.

El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.