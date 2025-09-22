Juzgan este martes a un varón por tráfico de drogas tras ser detenido con un kilo de varias sustancias en Tobarra

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido un total de siete años de cárcel y seis meses de prisión para un hombre detenido por transportar más de un kilo de diversas drogas en el municipio albaceteño de Tobarra . El juicio tendrá lugar este martes, 23 de septiembre, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

Según relata el Ministerio Fiscal en su señalamiento, el acusado fue sorprendido el 6 de julio de 2024 en un control rutinario de la Guardia Civil mientras conducía un vehículo a nombre de su pareja sentimental a la altura del kilómetro 44 de la A-30.

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo descubrieron una oquedad en el maletero con cinco paquetes envueltos en papel transparente que contenían medio kilo de ketamina, más de medio kilo de MDMA y 270 gramos de cocaína, sustancias que se consideran que iban destinadas a terceros y que habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de unos 81.000 euros.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, por lo que ha pedido siete años y seis meses de prisión y una multa de 300.000 euros.