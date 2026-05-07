Karmento cerrará su gira 'La Serrana' el 11 de junio en Albacete

Cartel de la actuación de Karmento en Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha anunciado la celebración del concierto Fin de gira 'La Serrana' de Karmento, una de las grandes citas del V Festival del Jardín Botánico y uno de los eventos musicales más especiales de la programación cultural de este año.

El espectáculo tendrá lugar el próximo 11 de junio, a las 21.00 horas, en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, un espacio singular que acogerá una velada cargada de emoción, raíces y sensibilidad artística.

Según informa el Consistorio, las entradas para Fin de gira 'La Serrana' ya se encuentran disponibles a un precio general de 16 euros a través de la plataforma Globalentradas y de los canales habituales de venta de Cultural Albacete.

"Para Albacete es un auténtico orgullo acoger el cierre de una gira tan importante y simbólica, especialmente porque 'La Serrana' ha trascendido lo musical para convertirse en un relato emocional sobre nuestras raíces, nuestras mujeres y nuestra memoria colectiva", ha dicho la responsable de Cultura.

Karmento pondrá así el broche final a uno de los trabajos más personales, valientes y reconocidos de su carrera artística con un último viaje para despedir 'La Serrana', un proyecto inspirado en la tradición oral, la memoria familiar y el universo femenino rural. A través de canciones cargadas de identidad y emoción, la artista manchega ha logrado construir un lenguaje propio que combina el folclore popular con sonidos contemporáneos, conectando con el público desde la honestidad y la cercanía.

Tras recorrer numerosos escenarios de España, Latinoamérica y el norte de África, y después de más de un centenar de conciertos, Karmento cerrará esta etapa artística con una propuesta escénica renovada y especialmente diseñada para esta despedida, donde la música, la narrativa visual y la emoción compartirán protagonismo. El espectáculo ofrecerá al público una experiencia íntima y envolvente en la que tradición y vanguardia dialogan constantemente desde una mirada contemporánea profundamente arraigada a la tierra.